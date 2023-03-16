Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için sağanak uyarısı
© AAŞanlıurfa'da sel
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Meteoroloji 16 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Deprem felaketi sonrası bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi hayatını kaybetti. Hava tahminlerine göre Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvwtli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya merkez ve Doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Malatya, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
MALATYA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.