https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmaras-malatya-elazig-diyarbakir-sanliurfa-mardin-ve-adiyaman-icin-saganak-uyarisi-1068325851.html

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için sağanak uyarısı

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için sağanak uyarısı

Meteoroloji 16 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Deprem felaketi sonrası bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T08:44+0300

2023-03-16T08:44+0300

2023-03-16T08:44+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvwtli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya merkez ve Doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.ADANA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.HATAY 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKONYA 4°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıSİVAS 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Malatya, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.KARS 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.MALATYA 8°C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı