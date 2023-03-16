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İznik'e deprem göçü: Kiralarda yüzde yüze yakın artış yaşanıyor
İznik'e deprem göçü: Kiralarda yüzde yüze yakın artış yaşanıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma sebep olması beklenen İstanbul depremi söylentileri sonrası yatay... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
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iznik, deprem, fotoğraf, göç, фото
iznik, deprem, fotoğraf, göç, фото

İznik'e deprem göçü: Kiralarda yüzde yüze yakın artış yaşanıyor

12:46 16.03.2023 (güncellendi: 12:47 16.03.2023)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma sebep olması beklenen İstanbul depremi söylentileri sonrası yatay mimariye yönelenler masmavi göl ve yemyeşil zeytin ağaçları arasındaki doğa harikası İznik'e akın etti.
© İHATarihi M.Ö. 316 yıllarına dayanan ilçede ev ve arsa fiyatlarında büyük artış yaşanırken emlak piyasası taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı.
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Tarihi M.Ö. 316 yıllarına dayanan ilçede ev ve arsa fiyatlarında büyük artış yaşanırken emlak piyasası taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı.
© İHABaşta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski taşıyan illerden İznik'e büyük bir talep patlaması yaşanıyor. 736.5 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa neredeyse kalmadı.
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski taşıyan illerden İznik'e büyük bir talep patlaması yaşanıyor. 736.5 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa neredeyse kalmadı.
© İHASatılık ev ya da arsa fiyatları da iki kat arttı. Kiralık evlerde ise yüzde yüze yakın fiyat artışı yaşanıyor.
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Satılık ev ya da arsa fiyatları da iki kat arttı. Kiralık evlerde ise yüzde yüze yakın fiyat artışı yaşanıyor.
© İHA

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İlçemizde kiralar da çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun içinde özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik'te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Burada satılık yer kalmaması fiyatları da yüzde 200-300 oranında arttırıyor. Diğer talepler ise resmi yolu olan ve 5 dönüm üzerinde olan meyve bahçeleri bu gibi yerlere 75 m2 bağ evi yapılabiliyor bu gibi yerlerin fiyatlarında da son zamanlarda büyük artışlar gözleniyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Hespekli Mevkiinde dönüm fiyatı 150-300 bin lira arasında değişirken bu oran şimdi 750 bin liraya kadar yükseldi. İlçemizin en ucuz olan dağ köylerinde bile fiyatlar uçtu desek yanlış olmaz. Candarlı, Hacıosman, Sansarak mahallelerimize de çok fazla talep var. Biz İznik'e olan bu talebin seçimden sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı yada iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul&#x27;dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İlçemizde kiralar da çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun içinde özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik&#x27;te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Burada satılık yer kalmaması fiyatları da yüzde 200-300 oranında arttırıyor. Diğer talepler ise resmi yolu olan ve 5 dönüm üzerinde olan meyve bahçeleri bu gibi yerlere 75 m2 bağ evi yapılabiliyor bu gibi yerlerin fiyatlarında da son zamanlarda büyük artışlar gözleniyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Hespekli Mevkiinde dönüm fiyatı 150-300 bin lira arasında değişirken bu oran şimdi 750 bin liraya kadar yükseldi. İlçemizin en ucuz olan dağ köylerinde bile fiyatlar uçtu desek yanlış olmaz. Candarlı, Hacıosman, Sansarak mahallelerimize de çok fazla talep var. Biz İznik&#x27;e olan bu talebin seçimden sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı yada iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İlçemizde kiralar da çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun içinde özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik'te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Burada satılık yer kalmaması fiyatları da yüzde 200-300 oranında arttırıyor. Diğer talepler ise resmi yolu olan ve 5 dönüm üzerinde olan meyve bahçeleri bu gibi yerlere 75 m2 bağ evi yapılabiliyor bu gibi yerlerin fiyatlarında da son zamanlarda büyük artışlar gözleniyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Hespekli Mevkiinde dönüm fiyatı 150-300 bin lira arasında değişirken bu oran şimdi 750 bin liraya kadar yükseldi. İlçemizin en ucuz olan dağ köylerinde bile fiyatlar uçtu desek yanlış olmaz. Candarlı, Hacıosman, Sansarak mahallelerimize de çok fazla talep var. Biz İznik'e olan bu talebin seçimden sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı yada iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi.

© İHACan, “Geçen sene itibari ile beş senelik ortalamaya bakıldığında İznik'te yılda 22 bin tapu el değiştiriyordu 2023 yılına bakıldığında bu sene bu oranın en az yüzde elli daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi.
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye
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© İHA
Can, “Geçen sene itibari ile beş senelik ortalamaya bakıldığında İznik'te yılda 22 bin tapu el değiştiriyordu 2023 yılına bakıldığında bu sene bu oranın en az yüzde elli daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi.
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