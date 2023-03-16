İznik'e deprem göçü: Kiralarda yüzde yüze yakın artış yaşanıyor

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Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İlçemizde kiralar da çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun içinde özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik'te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Burada satılık yer kalmaması fiyatları da yüzde 200-300 oranında arttırıyor. Diğer talepler ise resmi yolu olan ve 5 dönüm üzerinde olan meyve bahçeleri bu gibi yerlere 75 m2 bağ evi yapılabiliyor bu gibi yerlerin fiyatlarında da son zamanlarda büyük artışlar gözleniyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Hespekli Mevkiinde dönüm fiyatı 150-300 bin lira arasında değişirken bu oran şimdi 750 bin liraya kadar yükseldi. İlçemizin en ucuz olan dağ köylerinde bile fiyatlar uçtu desek yanlış olmaz. Candarlı, Hacıosman, Sansarak mahallelerimize de çok fazla talep var. Biz İznik'e olan bu talebin seçimden sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı yada iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi.