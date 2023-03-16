https://sputniknews.com.tr/20230316/israil-cumhurbaskani-ulkedeki-yargi-reformu-krizinin-asilmasi-icin-halk-tasarisi-onerdi-1068323633.html

İsrail Cumhurbaşkanı, ülkedeki yargı reformu krizinin aşılması için 'Halk Tasarısı' önerdi

İsrail Cumhurbaşkanı, ülkedeki yargı reformu krizinin aşılması için 'Halk Tasarısı' önerdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen yargı reformu konusunda 'iç savaş' uyarısında bulunarak, krizin aşılması için 'Halk... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T04:26+0300

2023-03-16T04:26+0300

2023-03-16T04:37+0300

israil

benyamin netanyahu

kriz

isaac herzog

tasarı

yargı reformu

dünya

ortadoğu

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Facebook hesabından yayımladığı konuşmada, Benyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yargı reformu krizinin aşılması için 'Halk Tasarısı' olarak adlandırılan önerisini açıkladı.Herzog, "Son birkaç hafta İsrail'in ekonomisine, güvenliğine, toplumuna, siyasi ilişkilerine ve en önemlisi İsrail'in bütünlüğüne zarar vererek bizi parçaladı" ifadelerini kullandı.Korkunç söylemler duyduğunu ve korkunç bir nefrete tanık olduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti:Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine ilişkin Herzog, "Hükümet yetkilileri arasındaki ilişkide düşünceli ve mantıklı bir şekilde, köklü ve derin bir değişiklik yapılmalı. Bunun mümkün olan en geniş ortak paydaya bereket ve iyilik getirmesini sağlamalıdır" diye konuştu.Herzog, "Bugün, Yahudi ve demokratik ülkemizdeki yetkililer arasındaki ilişkiler için dengeli, ihtiyatlı ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir anayasal düzenleme için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğumuza inanıyorum" dedi.Tasarının meclisi, hükümeti ve yargı sistemini güçlendireceğini, Yahudi ve demokratik İsrail devletini koruyacağını aktaran Herzog, bunun siyasi bir taviz olmadığını, tüm tarafların bu kamusal tartışmada zamanlamanın önemli olduğunu anlaması gerektiğini kaydetti. Herzog, "Devlet yıkılmamalı" dedi.İsrail'in 'i24NEWS' internet sitesine göre, bizzat Herzog tarafından iktidar koalisyonu veya muhalefetle istişare yapılmadan hazırlanan tasarı, hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yargı reformunun ülke çapında huzursuzluk yaratmasına karşı uzlaşma bulmayı amaçlıyor.Yedioth Ahronoth'a göre, tasarı, Yargıçları Atama Komitesi'nde çoğunluğun hükümet koalisyonuna verilmemesini, bunun yerine 11 üyeden sadece 5'inin koalisyona verilmesini içeriyor.Tasarı ayrıca, mecliste İsrail'de yarı anayasa sayılan 'Temel Yasalar'da yapılacak değişikler için 3 değil 4 oturumda görüşülmesini ve 120 sandalyeli mecliste salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oy çokluğuyla çıkarılmasını içeriyor.Herzog'un tasarısı, Yüksek Mahkeme'nin (en yüksek yargı organı) Temel Yasalar üzerinde adli denetim yapamayacağını ve yalnızca normal yasaları iptal edebileceğini belirtiyor.Muhalefetten tasarıya destekÖte yandan İsrail muhalefeti, Cumhurbaşkanı Herzog’un 'Halk Tasarısını' memnuniyetle karşıladı.Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sunduğu tasarı için Cumhurbaşkanını tebrik ederek, “İsrail Devleti’nin ulusal direncine ciddi şekilde zarar veren ekonomik, güvenlik ve sosyal bir parçalanmayı önlemek için her türlü çabayı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesindeki ısrarlı duruşunu da eleştirerek, şöyle devam etti:“Cumhurbaşkanının tasarısına, tasarının mahiyetine, yazıldığı ciddiyete ve altında yatan değerlere saygı duyarak yaklaşmalıyız.Koalisyon hükümetinin aşırıcı ve yağmacı yasaları dörtnala devam ettiği sürece İsrail demokrasisine yönelik tehlike geçmiş sayılmaz. Biz; Yahudi, demokratik, liberal ve güçlü bir İsrail için savaşmaya devam edeceğiz.”Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda konuştuğunu ve İsrail halkının birliğini ve demokrasiyi korumak için gösterdiği büyük çabalardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti.İsrail’de bir 'iç savaş' tehlikesine karşı Cumhurbaşkanının rolüne dikkati çeken Gantz, şunları kaydetti:“Cumhurbaşkanına eylemlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ve tüm tarafların işbirliği yapması ve İsrail toplumunda kardeş katliamı tehlikesini önlemesi gerektiğini söyledim.Netanyahu'yu ve siyasi sistemdeki tüm tarafları bu kader anında sorumlu davranmaya, tasarıyı benimsemeye ve bir an önce tanıtmaya başlamaya çağırıyorum.”İsrail Cumhurbaşkanı, yargı reformu krizinin aşılması için 'Halk Tasarısı' önerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230314/israil-cumhurbaskani-herzog-israilde-durum-oldukca-tehlikeli-1068211229.html

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israil, benyamin netanyahu, kriz, isaac herzog, tasarı, yargı reformu, ortadoğu