https://sputniknews.com.tr/20230316/iran-sinirinda-53luk-deprem-vanda-da-hissedildi-1068345342.html
İran sınırında 5.3'lük deprem: Van'da da hissedildi
İran sınırında 5.3'lük deprem: Van'da da hissedildi
İran sınırında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.47'de Van ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin 15.25... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:09+0300
2023-03-16T15:09+0300
2023-03-16T15:16+0300
iran
van
dünya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, İran’ın Khoy bölgesinde saat 14.47'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.
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iran, van, deprem
İran sınırında 5.3'lük deprem: Van'da da hissedildi
15:09 16.03.2023 (güncellendi: 15:16 16.03.2023) Abone ol
İran sınırında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.47'de Van ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, İran’ın Khoy bölgesinde saat 14.47'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.