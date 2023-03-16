https://sputniknews.com.tr/20230316/infantino-yeniden-fifa-baskani-secildi-1068333524.html
Infantino yeniden FIFA Başkanı seçildi
Infantino yeniden FIFA Başkanı seçildi
FIFA Başkanı Infantino, Ruanda'da düzenlenen 73. FIFA kongresinde başkanlık koltuğunu korudu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:14+0300
2023-03-16T12:14+0300
2023-03-16T12:16+0300
spor
fifa
fifa başkanı gianni infantino
gianni infantino
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Gianni Infantino, Perşembe günü Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 743. FIFA kongresinde yeniden FIFA başkanlığına seçildi. Önceki başkan Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında göreve gelen 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA'yı yönetmeye devam edecek.
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fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino
fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino
Infantino yeniden FIFA Başkanı seçildi
12:14 16.03.2023 (güncellendi: 12:16 16.03.2023) Abone ol
FIFA Başkanı Infantino, Ruanda'da düzenlenen 73. FIFA kongresinde başkanlık koltuğunu korudu.
Gianni Infantino, Perşembe günü Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 743. FIFA kongresinde yeniden FIFA başkanlığına seçildi.
Önceki başkan Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında göreve gelen 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA'yı yönetmeye devam edecek.