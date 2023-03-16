https://sputniknews.com.tr/20230316/imamoglu-bir-siyasetcinin-basina-gelebilecek-en-kotu-sey-toplumla-guven-iliskisini-kaybetmesidir-1068329656.html
İmamoğlu: İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina sayısı yaklaşık 90 bin
İmamoğlu: İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina sayısı yaklaşık 90 bin
İBB Başkanı İmamoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 'Depreme Dayanıklı Kent Paneli'nde konuştu ve "İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T10:55+0300
2023-03-16T10:55+0300
2023-03-16T11:20+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
deprem
adana
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_bfdc884a37695ee65d62ac7a3e795845.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Adana'daki Depreme Dayanıklı Kent Paneli'nde konuştu.İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230316/izmirde-incelenen-33-bin-binanin-yuzde-70i-depreme-hazirlikli-degil-1068330200.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4ad438ec604e2a38329f7aeab94905b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, ibb, deprem, adana, politika
ekrem imamoğlu, ibb, deprem, adana, politika
İmamoğlu: İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina sayısı yaklaşık 90 bin
10:55 16.03.2023 (güncellendi: 11:20 16.03.2023) Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 'Depreme Dayanıklı Kent Paneli'nde konuştu ve "İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina sayısı yaklaşık 90 bin" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Adana'daki Depreme Dayanıklı Kent Paneli'nde konuştu.
İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sorumluluk taşıdığı toplumla olan güven ilişkisini kaybetmesidir. Kaygı gidermek adına gerçekleri eğip bükemezsiniz. durum neyse biz onu paylaşacağız.
Konut üretimi sorunlu ülkemizde. Birçok ülkede, tümüyle neredeyse yerel yönetim sorumluluğunda. Türkiye'de ise merkezi yönetimin aygıtı haline gelmiş olan TOKİ sorumlu bu alandan, bu yanlıştır.
Türkiye merkeziyetçi bir ülkedir. Geçmişte bu gerekli olabilir ama bugün şartlar değişti. Kentler hayatın her alanında öne çıkıyor. Yerel yönetimler merkezi yönetimin payandası olarak kabul edilirse dünya ölçeğinde başarılı olunamıyor. İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası olan bina sayısı yaklaşık 90 bin. İstanbul'da bina bazlı yapılması gereken dönüşüm projeleri Ankara'dan mı yoksa İstanbul'dan mı yapılır?
Ekranlarda gördük, konuta başlıyoruz diye, 15 dakika inşaatları göstererek tanıtımı, devletimizin kanalı TRT'den izledim ve utanç duydum. Şehirlerin yok olduğu bir ortamda tartışılması gereken 'hatalar neydi' demektir. İnsanlara basit birkaç blok inşaatın temelini atma gayreti üzücü ve ürkütücü.