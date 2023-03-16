İmamoğlu: İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası bina sayısı yaklaşık 90 bin

Bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sorumluluk taşıdığı toplumla olan güven ilişkisini kaybetmesidir. Kaygı gidermek adına gerçekleri eğip bükemezsiniz. durum neyse biz onu paylaşacağız. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sorumluluk taşıdığı toplumla olan güven ilişkisini kaybetmesidir. Kaygı gidermek adına gerçekleri eğip bükemezsiniz. durum neyse biz onu paylaşacağız.

Konut üretimi sorunlu ülkemizde. Birçok ülkede, tümüyle neredeyse yerel yönetim sorumluluğunda. Türkiye'de ise merkezi yönetimin aygıtı haline gelmiş olan TOKİ sorumlu bu alandan, bu yanlıştır. Konut üretimi sorunlu ülkemizde. Birçok ülkede, tümüyle neredeyse yerel yönetim sorumluluğunda. Türkiye'de ise merkezi yönetimin aygıtı haline gelmiş olan TOKİ sorumlu bu alandan, bu yanlıştır.

Türkiye merkeziyetçi bir ülkedir. Geçmişte bu gerekli olabilir ama bugün şartlar değişti. Kentler hayatın her alanında öne çıkıyor. Yerel yönetimler merkezi yönetimin payandası olarak kabul edilirse dünya ölçeğinde başarılı olunamıyor. İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası olan bina sayısı yaklaşık 90 bin. İstanbul'da bina bazlı yapılması gereken dönüşüm projeleri Ankara'dan mı yoksa İstanbul'dan mı yapılır? Türkiye merkeziyetçi bir ülkedir. Geçmişte bu gerekli olabilir ama bugün şartlar değişti. Kentler hayatın her alanında öne çıkıyor. Yerel yönetimler merkezi yönetimin payandası olarak kabul edilirse dünya ölçeğinde başarılı olunamıyor. İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması olası olan bina sayısı yaklaşık 90 bin. İstanbul'da bina bazlı yapılması gereken dönüşüm projeleri Ankara'dan mı yoksa İstanbul'dan mı yapılır?