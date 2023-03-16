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https://sputniknews.com.tr/20230316/hollandada-eyalet-secimleri-sandiktan-ciftciler-cikti-1068343711.html
Hollanda'da eyalet seçimleri: Sandıktan çiftçiler çıktı
Hollanda'da eyalet seçimleri: Sandıktan çiftçiler çıktı
Hollanda'da Senatosu'ndaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu seçime ilk kez katılan Çiftçi Vatandaş... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:45+0300
2023-03-16T14:45+0300
dünya
hollanda
seçim
eyalet
çiftçi
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Hollanda'da 13.3 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti. Kesinlik ifade etmeyen ilk geçici sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı. Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisi'nde sadece bir milletvekili bulunan BBB partisi oldu. BBB Partisi, ülkede çiftçi protestolarının başladığı 2019 yılında sosyal medyada 'ÇiftçiVatandaşTweet' etiketini (hashtag) başlatan ve 20 bin üyesi olan bir Facebook grubunun yöneticileri tarafından kuruldu. Bir önceki eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ve koalisyon hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ise en çok sandalye kaybeden partiler oldu. Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin ise azınlıkta olduğu mevcut senatodaki sandalye sayısı 32’den 24’e gerileyecek.Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor. Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip. Ülkede Senato seçimleri 30 Mayıs’ta yapılacak. Seçmenler, eyalet seçimlerinin yanı sıra eş zamanlı ülkedeki deniz ve nehir setlerinin yönetimi, su seviyesi ve atık suyun arıtılmasından sorumlu olan Genel Su İdaresi Yönetimi seçimleri için de oy kullandı.
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hollanda, seçim, eyalet, çiftçi
hollanda, seçim, eyalet, çiftçi

Hollanda'da eyalet seçimleri: Sandıktan çiftçiler çıktı

14:45 16.03.2023
© AP Photo / Peter DejongHollanda- Çiftçi
Hollanda- Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Peter Dejong
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Hollanda'da Senatosu'ndaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu seçime ilk kez katılan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) alırken, mevcut senatoda azınlıkta olan hükümet ortaklarının senatodaki sandalye sayısı gerileyecek.
Hollanda'da 13.3 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti.
Kesinlik ifade etmeyen ilk geçici sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı.
Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisi'nde sadece bir milletvekili bulunan BBB partisi oldu.
BBB Partisi, ülkede çiftçi protestolarının başladığı 2019 yılında sosyal medyada 'ÇiftçiVatandaşTweet' etiketini (hashtag) başlatan ve 20 bin üyesi olan bir Facebook grubunun yöneticileri tarafından kuruldu.
Bir önceki eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ve koalisyon hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ise en çok sandalye kaybeden partiler oldu.
Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin ise azınlıkta olduğu mevcut senatodaki sandalye sayısı 32’den 24’e gerileyecek.
Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor. Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.
Ülkede Senato seçimleri 30 Mayıs’ta yapılacak.
Seçmenler, eyalet seçimlerinin yanı sıra eş zamanlı ülkedeki deniz ve nehir setlerinin yönetimi, su seviyesi ve atık suyun arıtılmasından sorumlu olan Genel Su İdaresi Yönetimi seçimleri için de oy kullandı.
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