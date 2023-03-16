https://sputniknews.com.tr/20230316/hindistanda-2-yildir-buyukelcisi-olmayan-abdden-yeni-delhiye-tartismali-atama--1068322924.html

Hindistan'da 2 yıldır büyükelçisi olmayan ABD'den Yeni Delhi'ye tartışmalı atama

Hindistan'da 2 yıldır büyükelçisi olmayan ABD'den Yeni Delhi'ye tartışmalı atama

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Hindistan'da büyükelçisi olmayan ABD'nin yeni Yeni Delhi Büyükelçisi eski Los Angeles Belediye Başkanı... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T04:45+0300

2023-03-16T04:45+0300

2023-03-16T04:45+0300

dünya

abd

hindistan

büyükelçi

atama

eric garcetti

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk olarak 2021'de Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Eric Garcetti'nin atanmasına ilişkin Senato'da oylama yapıldı.Milletvekilleri 42 'hayır' oyuna karşın 52 'evet' oyuyla Garcetti'nin ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi olmasını onayladı.Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Garcetti'nin adaylığının onaylanmasına ilişkin, "ABD-Hindistan ilişkileri son derece önemli ve artık bir büyükelçimizin olması çok iyi bir şey" dedi.Garcetti hakkındaki iddialarEski Los Angeles Belediye Başkanı Garcetti'nin yardımcılarından Rick Jacobs'ın, belediye başkanlığı ofisinde çalışan bir kişiye cinsel taciz uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin bilgisi olduğu halde hadiseyi görmezden gelmekle itham edilen Garcetti, taciz iddialarıyla ilgili önceden herhangi bir bilgisi olduğuna ilişkin söylentileri sürekli reddetmişti.ABD'nin 2021'den bu yana Hindistan'da büyükelçisi bulunmuyor. Biden Temmuz 2021'de Garcetti'yi aday göstermiş ancak hakkındaki iddialardan dolayı Senato'da adaylığı bir türlü onaylanmamıştı.Biden, Garcetti'yi Ocak 2023'te yeniden Yeni Delhi Büyükelçisi olarak aday göstermişti.Beyaz Saray, Garcetti'nin 'Hindistan'da büyükelçi olarak görev yapacak nitelikte biri' olduğunu belirterek Senato'yu adaylığını oylamaya çağırmıştı. Senato Dışilişkiler Komitesi Garcetti'nin adaylığını geçen hafta onaylamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/abdli-milyarder-iflas-eden-bankalari-yorumladi-amerikan-kapitalizmi-gozlerimizin-onunde-yikiliyor-1068276426.html

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