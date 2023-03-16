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https://sputniknews.com.tr/20230316/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-senatoda-onaylandi--1068338362.html
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
Fransa'da içeriğinin açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu Senato'da kabul edildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:13+0300
2023-03-16T13:16+0300
dünya
fransa
emeklilik
grev
protesto
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Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü. Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 senatör çekimser kaldı. Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/fransada-halk-emeklilik-yasini-62den-64e-cikarmayi-hedefleyen-reforma-karsi-sokaga-indi-1068318645.html
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fransa, emeklilik, grev, protesto
fransa, emeklilik, grev, protesto

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

13:13 16.03.2023 (güncellendi: 13:16 16.03.2023)
© AFP 2023 / LOIC VENANCEFransa'da protestolar
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
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Fransa'da içeriğinin açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu Senato'da kabul edildi.
Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü.
Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 senatör çekimser kaldı.
Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek.
Fransa'da halk, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
DÜNYA
Fransa'da halk, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı sokağa indi
00:05
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
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