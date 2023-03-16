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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/fransa-abnin-ukraynadaki-mermi-stoklarini-yenileme-planini-yavaslatmakla-suclandi-1068363447.html
'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’
'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’
Fransa’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandığını yazan İngiliz gazetesi Telegraph, Paris’in... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:01+0300
2023-03-16T21:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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Telegraph’ın haberinde, “Fransa, mühimmatın blok içinde üretilmesini talep ederek AB’nin, Ukrayna’nın azalan topçu mermisi stokunu yenileme planlarını yavaşlatmakla suçlandı. Avrupa’daki kaynaklar Telgraph’a açıklamasında, Paris’in, 2 milyar euro’luk silah anlaşmasının yalnızca AB’de bulunan şirketlere fayda sağlayacağına dair güvence istediğini söyledi” ifadesini kullanıldı.Kaynaklardan birinin söylediğine göre, Yunanistan ve Kıbrıs, ihalelere Türk şirketlerinin girmesini engelleme amacıyla Fransa’nın, mermi alımına AB dışındaki ülkelerden şirketleri dahil etmeme teklifine destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/le-figaro-ukraynaya-askeri-yardim-gonderen-fransiz-ordusu-muhimmat-kitligi-yasiyor-1067079124.html
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'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’

21:01 16.03.2023 (güncellendi: 21:03 16.03.2023)
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Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Fransa’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandığını yazan İngiliz gazetesi Telegraph, Paris’in, mühimmatın ittifak içinde üretilmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.
Telegraph’ın haberinde, “Fransa, mühimmatın blok içinde üretilmesini talep ederek AB’nin, Ukrayna’nın azalan topçu mermisi stokunu yenileme planlarını yavaşlatmakla suçlandı. Avrupa’daki kaynaklar Telgraph’a açıklamasında, Paris’in, 2 milyar euro’luk silah anlaşmasının yalnızca AB’de bulunan şirketlere fayda sağlayacağına dair güvence istediğini söyledi” ifadesini kullanıldı.
Kaynaklardan birinin söylediğine göre, Yunanistan ve Kıbrıs, ihalelere Türk şirketlerinin girmesini engelleme amacıyla Fransa’nın, mermi alımına AB dışındaki ülkelerden şirketleri dahil etmeme teklifine destek verdi.
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
Ukrayna krizi
Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor
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