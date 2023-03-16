https://sputniknews.com.tr/20230316/fransa-abnin-ukraynadaki-mermi-stoklarini-yenileme-planini-yavaslatmakla-suclandi-1068363447.html
'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’
'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’
Fransa’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandığını yazan İngiliz gazetesi Telegraph, Paris’in... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:01+0300
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2023-03-16T21:03+0300
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Telegraph’ın haberinde, “Fransa, mühimmatın blok içinde üretilmesini talep ederek AB’nin, Ukrayna’nın azalan topçu mermisi stokunu yenileme planlarını yavaşlatmakla suçlandı. Avrupa’daki kaynaklar Telgraph’a açıklamasında, Paris’in, 2 milyar euro’luk silah anlaşmasının yalnızca AB’de bulunan şirketlere fayda sağlayacağına dair güvence istediğini söyledi” ifadesini kullanıldı.Kaynaklardan birinin söylediğine göre, Yunanistan ve Kıbrıs, ihalelere Türk şirketlerinin girmesini engelleme amacıyla Fransa’nın, mermi alımına AB dışındaki ülkelerden şirketleri dahil etmeme teklifine destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/le-figaro-ukraynaya-askeri-yardim-gonderen-fransiz-ordusu-muhimmat-kitligi-yasiyor-1067079124.html
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'Fransa, AB'nin Ukrayna'daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandı’
21:01 16.03.2023 (güncellendi: 21:03 16.03.2023) Abone ol
Fransa’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki mermi stoklarını yenileme planını yavaşlatmakla suçlandığını yazan İngiliz gazetesi Telegraph, Paris’in, mühimmatın ittifak içinde üretilmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.
Telegraph’ın haberinde, “Fransa, mühimmatın blok içinde üretilmesini talep ederek AB’nin, Ukrayna’nın azalan topçu mermisi stokunu yenileme planlarını yavaşlatmakla suçlandı. Avrupa’daki kaynaklar Telgraph’a açıklamasında, Paris’in, 2 milyar euro’luk silah anlaşmasının yalnızca AB’de bulunan şirketlere fayda sağlayacağına dair güvence istediğini söyledi” ifadesini kullanıldı.
Kaynaklardan birinin söylediğine göre, Yunanistan ve Kıbrıs, ihalelere Türk şirketlerinin girmesini engelleme amacıyla Fransa’nın, mermi alımına AB dışındaki ülkelerden şirketleri dahil etmeme teklifine destek verdi.