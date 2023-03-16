https://sputniknews.com.tr/20230316/finlandiyada-enflasyon-60-yilin-zirvesine-ulasti-1068332252.html
Finlandiya'da enflasyon 60 yılın zirvesinde
Finlandiya'da enflasyon 60 yılın zirvesinde
Finlandiya'da enflasyon, tüketim fiyatları, artan gıda, elektrik ve ipotek maliyetleri nedeniyle Şubat ayında son 60 yılın rekor zirvesine ulaştı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:46+0300
2023-03-16T11:46+0300
2023-03-16T11:49+0300
dünya
finlandiya
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
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Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Finlandiya'da gıda fiyatlarında geçen ay yıllık bazda yüzde 16.3'lük tarihi bir artış yaşandı. Ülkenin istatistik ajansının bildirdiğine göre, bu oran 1964'ten bu yana en yüksek fiyat artışını temsil ediyor. Yayınlanan veriler, yükselen elektrik, gıda fiyatları ve artan kredi faiz oranlarının yıllık bazda enflasyonun ana itici güçleri olduğunu gösterdi. Rapora göre, gıda ve enerji fiyatları haricindeki çekirdek enflasyon oranı, Şubat ayında hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 6.6'ya ulaştı. Finlandiya Merkez Ticaret Odası baş ekonomisti Jukka Appelqvist, fiyatların Şubat ayı kadar hızlı artmaya devam etmeyebileceğini, ancak enflasyonist baskıların devam etmesinin önemli bir ekonomik risk olduğunu söyledi.Yetkili, ülkede kontrol edilemez bir fiyat ve ücret düşüşüne dair ise hiçbir işaret olmadığını kaydetti ve yakın gelecekte istikrarlı ve düşük bir enflasyon oranının gerçekleşmesinin pek olası olmadığına dikkat çekti. Appelqvist, uzun süreli sıkı para politikası ve artan faiz oranlarının beklenenden daha derin bir durgunluğa yol açabileceğini öne sürdü.Finlandiya, ülke GSYİH'sının önceki üç aylık döneme göre beklenenden daha fazla küçülmesinin ardından geçen yılın dördüncü çeyreğinde resesyona girdi. Resmi verilere göre, bu düşüşe ihracat, yatırımlar ve tüketim öncülük etti. Ekonomistler ise, 2024'te beklenen toparlanmadan önce bu yıl Finlandiya ekonomisi için hafif bir durgunluk öngörüyor.
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finlandiya, ekonomi, enflasyon, gıda fiyatları
finlandiya, ekonomi, enflasyon, gıda fiyatları
Finlandiya'da enflasyon 60 yılın zirvesinde
11:46 16.03.2023 (güncellendi: 11:49 16.03.2023) Abone ol
Finlandiya'da enflasyon, tüketim fiyatları, artan gıda, elektrik ve ipotek maliyetleri nedeniyle Şubat ayında son 60 yılın rekor zirvesine ulaştı.
Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Finlandiya'da gıda fiyatlarında geçen ay yıllık bazda yüzde 16.3'lük tarihi bir artış yaşandı.
Ülkenin istatistik ajansının bildirdiğine göre, bu oran 1964'ten bu yana en yüksek fiyat artışını temsil ediyor. Yayınlanan veriler, yükselen elektrik, gıda fiyatları ve artan kredi faiz oranlarının yıllık bazda enflasyonun ana itici güçleri olduğunu gösterdi.
Rapora göre, gıda ve enerji fiyatları haricindeki çekirdek enflasyon oranı, Şubat ayında hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 6.6'ya ulaştı. Finlandiya Merkez Ticaret Odası baş ekonomisti Jukka Appelqvist, fiyatların Şubat ayı kadar hızlı artmaya devam etmeyebileceğini, ancak enflasyonist baskıların devam etmesinin önemli bir ekonomik risk olduğunu söyledi.
Yetkili, ülkede kontrol edilemez bir fiyat ve ücret düşüşüne dair ise hiçbir işaret olmadığını kaydetti ve yakın gelecekte istikrarlı ve düşük bir enflasyon oranının gerçekleşmesinin pek olası olmadığına dikkat çekti.
Appelqvist, uzun süreli sıkı para politikası ve artan faiz oranlarının beklenenden daha derin bir durgunluğa yol açabileceğini öne sürdü.
Finlandiya, ülke GSYİH'sının önceki üç aylık döneme göre beklenenden daha fazla küçülmesinin ardından geçen yılın dördüncü çeyreğinde resesyona girdi. Resmi verilere göre, bu düşüşe ihracat, yatırımlar ve tüketim öncülük etti.
Ekonomistler ise, 2024'te beklenen toparlanmadan önce bu yıl Finlandiya ekonomisi için hafif bir durgunluk öngörüyor.