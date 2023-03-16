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Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar
Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş ile Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin, Burdur'da yerleştikleri yurtta tanışarak... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:57+0300
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deprem, evlilik, fotoğraf, фото
deprem, evlilik, fotoğraf, фото

Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar

15:57 16.03.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş ile Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin, Burdur'da yerleştikleri yurtta tanışarak evlenme kararı aldı. Çift, yurt yetkililerinin düzenlediği organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.
© İHA6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından depremzedelerden bir kısmı çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Kaldıkları yurtlarda acılarını unutmaya çalışan depremzedelerden bu sefer mutlu bir haber geldi. Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Asımın Nesli Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Adnan Altuntaş ile Fatma Gültekin, yurt yetkililerinin yaptığı organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından depremzedelerden bir kısmı çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Kaldıkları yurtlarda acılarını unutmaya çalışan depremzedelerden bu sefer mutlu bir haber geldi. Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Asımın Nesli Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Adnan Altuntaş ile Fatma Gültekin, yurt yetkililerinin yaptığı organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.
© İHA7.7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş, depremin ardından Burdur’a gelerek buradaki yurtta kalmaya başladı. Yine aynı depreme Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin de aynı yurtta yaşamını sürdürüyor. Burada tanışarak sohbet etmeye başlayan Adnan ile Fatma’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Parkta oturdukları esnada evlilik teklifi alan Fatma Gültekin ilk olarak "hayır" cevabını verse de araya giren yurt yetkililerinin çabasıyla evlilik teklifini kabul etti. Yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyonla da kız isteme merasimi düzenlendi.
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
7.7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş, depremin ardından Burdur’a gelerek buradaki yurtta kalmaya başladı. Yine aynı depreme Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin de aynı yurtta yaşamını sürdürüyor. Burada tanışarak sohbet etmeye başlayan Adnan ile Fatma’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Parkta oturdukları esnada evlilik teklifi alan Fatma Gültekin ilk olarak "hayır" cevabını verse de araya giren yurt yetkililerinin çabasıyla evlilik teklifini kabul etti. Yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyonla da kız isteme merasimi düzenlendi.
© İHAYurtta düzenlenen organizasyonda erkek tarafını temsilen bulunan Asımın Nesli Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Ergene, “Bu Malatya ile Gaziantep’in sevgi buluşması oldu. Bu kardeşlerimizin vesilesi ile hayırlı bir iş için burada toplandık. Sizler de bu mutlu olaya tanıklık edeceksiniz. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilimiz Mustafa Özçelik de kız tarafını temsil ediyor” dedi.
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yurtta düzenlenen organizasyonda erkek tarafını temsilen bulunan Asımın Nesli Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Ergene, “Bu Malatya ile Gaziantep’in sevgi buluşması oldu. Bu kardeşlerimizin vesilesi ile hayırlı bir iş için burada toplandık. Sizler de bu mutlu olaya tanıklık edeceksiniz. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilimiz Mustafa Özçelik de kız tarafını temsil ediyor” dedi.
© İHAKonuşmanın ardından Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife “Evet” diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Konuşmanın ardından Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife “Evet” diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.
© İHAKonuşmanın ardından Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife “Evet” diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.
Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Konuşmanın ardından Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife “Evet” diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.
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