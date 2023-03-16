Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar

© İHA Yurtta düzenlenen organizasyonda erkek tarafını temsilen bulunan Asımın Nesli Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Ergene, “Bu Malatya ile Gaziantep’in sevgi buluşması oldu. Bu kardeşlerimizin vesilesi ile hayırlı bir iş için burada toplandık. Sizler de bu mutlu olaya tanıklık edeceksiniz. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilimiz Mustafa Özçelik de kız tarafını temsil ediyor” dedi.