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https://sputniknews.com.tr/20230316/esyalarini-almak-icin-38-gun-sonra-evine-girdi-kaplumbagasini-canli-buldu-1068332567.html
Depremden 38 gün sonra eşyalarını almak için evine girdi, kaplumbağasını canlı buldu
Depremden 38 gün sonra eşyalarını almak için evine girdi, kaplumbağasını canlı buldu
Değerli eşyalarını almak için ağır hasarlı evlerine giren depremzede, evde bırakmak zorunda kaldıkları kaplumbağayı tam 38 gün sonra canlı halde buldu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:50+0300
2023-03-16T11:53+0300
yaşam
kaplumbağa
deprem
enkaz
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da birçok bina da ağır hasar aldı. O binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, çocuklarına arkadaşından kalan bir hatırayı ve değerli eşyalarını almak için tüm riskleri göze alarak eşiyle birlikte Emek Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine girdi. Dairelerindeki eşyaları almaya başlayan Serpil Rüşvanlı, içeride kendilerini hayretler içerisinde bırakan bir görüntüyle karşılaştı. Rüşvanlı, deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları “Kapkap” isimli kaplumbağalarını tam 38 gün sonra canlı halde buldu. Çocuğunun arkadaşından kalan hatırayı, “Kapkap”ı ve birkaç değerli eşyayı alan Rüşvanlı, dışarı çıkarak çocuğuna bu güzel haberi mutluluk içinde verdi.'Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti'Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. “Kapkap”ımız bu, “Kapkap” bunun adı. Şimdi Şafak “Kapkap” ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder” dedi.
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kaplumbağa, deprem, enkaz
kaplumbağa, deprem, enkaz

Depremden 38 gün sonra eşyalarını almak için evine girdi, kaplumbağasını canlı buldu

11:50 16.03.2023 (güncellendi: 11:53 16.03.2023)
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ - YUNUS EMRE ŞEKEREşyalarını almak için 38 gün sonra evine girdi, kaplumbağasını canlı buldu
Eşyalarını almak için 38 gün sonra evine girdi, kaplumbağasını canlı buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ - YUNUS EMRE ŞEKER
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Değerli eşyalarını almak için ağır hasarlı evlerine giren depremzede, evde bırakmak zorunda kaldıkları kaplumbağayı tam 38 gün sonra canlı halde buldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da birçok bina da ağır hasar aldı. O binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, çocuklarına arkadaşından kalan bir hatırayı ve değerli eşyalarını almak için tüm riskleri göze alarak eşiyle birlikte Emek Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine girdi. Dairelerindeki eşyaları almaya başlayan Serpil Rüşvanlı, içeride kendilerini hayretler içerisinde bırakan bir görüntüyle karşılaştı. Rüşvanlı, deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları “Kapkap” isimli kaplumbağalarını tam 38 gün sonra canlı halde buldu. Çocuğunun arkadaşından kalan hatırayı, “Kapkap”ı ve birkaç değerli eşyayı alan Rüşvanlı, dışarı çıkarak çocuğuna bu güzel haberi mutluluk içinde verdi.

'Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti'

Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. “Kapkap”ımız bu, “Kapkap” bunun adı. Şimdi Şafak “Kapkap” ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder” dedi.
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