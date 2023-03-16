Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/esad-zelenskiyi-palyaco-olarak-niteledi-1068357659.html
Suriye lideri Esad, Zelenskiy'i palyaço olarak niteledi
Suriye lideri Esad, Zelenskiy'i palyaço olarak niteledi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir palyaço, konuşmalarının ise palyaço gösterisi olduğunu ifade etti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T19:27+0300
2023-03-16T19:28+0300
ukrayna krizi
esad
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/19/1054238200_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_116dcfecaf1bdc7e94895d9ffb8b34ab.jpg
YouTube kanalı Solovyev Live'a konuşan Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in tutumunu eleştirdi.Esad, "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onu bir palyaço olarak dinlemeye başladık. Alıntıları palyaço gibiydi ve genel olarak bu, siyasette bile bir komedyen gibi davranması hoşumuza gitti" dedi. Suriye lideri, bazen ortamdaki gerilimi azaltması ve siyasetçileri güldürmesi için bu tür palyaçolara ihtiyaç olduğunu ekleyerek Zelenskiy'in devlet başkanlığı koltuğundaki tavrından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/19/1054238200_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_3c261f9437336e59f9347bbc703665ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esad, vladimir zelenskiy
esad, vladimir zelenskiy

Suriye lideri Esad, Zelenskiy'i palyaço olarak niteledi

19:27 16.03.2023 (güncellendi: 19:28 16.03.2023)
© AP Photo / Aaron ChownVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Aaron Chown
Abone olTelegram
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir palyaço, konuşmalarının ise palyaço gösterisi olduğunu ifade etti.
YouTube kanalı Solovyev Live'a konuşan Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in tutumunu eleştirdi.

Esad, "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onu bir palyaço olarak dinlemeye başladık. Alıntıları palyaço gibiydi ve genel olarak bu, siyasette bile bir komedyen gibi davranması hoşumuza gitti" dedi.

Suriye lideri, bazen ortamdaki gerilimi azaltması ve siyasetçileri güldürmesi için bu tür palyaçolara ihtiyaç olduğunu ekleyerek Zelenskiy'in devlet başkanlığı koltuğundaki tavrından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала