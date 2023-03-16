Suriye lideri Esad, Zelenskiy'i palyaço olarak niteledi
19:27 16.03.2023 (güncellendi: 19:28 16.03.2023)
© AP Photo / Aaron ChownVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Aaron Chown
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir palyaço, konuşmalarının ise palyaço gösterisi olduğunu ifade etti.
YouTube kanalı Solovyev Live'a konuşan Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in tutumunu eleştirdi.
Esad, "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onu bir palyaço olarak dinlemeye başladık. Alıntıları palyaço gibiydi ve genel olarak bu, siyasette bile bir komedyen gibi davranması hoşumuza gitti" dedi.
Suriye lideri, bazen ortamdaki gerilimi azaltması ve siyasetçileri güldürmesi için bu tür palyaçolara ihtiyaç olduğunu ekleyerek Zelenskiy'in devlet başkanlığı koltuğundaki tavrından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Esad, "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onu bir palyaço olarak dinlemeye başladık. Alıntıları palyaço gibiydi ve genel olarak bu, siyasette bile bir komedyen gibi davranması hoşumuza gitti" dedi.
Suriye lideri, bazen ortamdaki gerilimi azaltması ve siyasetçileri güldürmesi için bu tür palyaçolara ihtiyaç olduğunu ekleyerek Zelenskiy'in devlet başkanlığı koltuğundaki tavrından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.