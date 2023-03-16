https://sputniknews.com.tr/20230316/erdogan-yasadigimiz-felakette-turk-dunyasi-olarak-sergiledigimiz-dayanismayi-hic-unutmayacagiz-1068359077.html

Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından oldu

Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T19:42+0300

2023-03-16T19:42+0300

2023-03-16T20:04+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor.🔸Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.🔸Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız.🔸Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.🔸İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.🔸Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur.🔸Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.🔸Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz.🔸İnsanların karşılaştığı yeni meydan okumalara çözüm üretemeyen küresel sistem yeni krizler yaşıyor.🔸Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir.

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recep tayyip erdoğan