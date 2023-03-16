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Erdoğan: Bakanları büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim
Erdoğan: Bakanları büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:33+0300
2023-03-16T12:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.Sabah gazetesinden Fatma Göksu'nun haberine göre Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/ak-parti-tbmm-grubu-erdoganin-cumhurbaskani-adayi-olarak-gosterilmesine-iliskin-grup-karari-aldi-1068334101.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Bakanları büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim

12:33 16.03.2023
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.
Sabah gazetesinden Fatma Göksu'nun haberine göre Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü belirtildi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
POLİTİKA
AK Parti TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
12:21
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