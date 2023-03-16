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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/engler-rus-sporculari-olimpiyatlarda-istemeyen-bakana-sordu-aynisi-abd-israil-icin-gecerli-mi-1068356880.html
Engler, Rus sporcuları olimpiyatlarda istemeyen bakana sordu: Aynısı ABD, İsrail için geçerli mi?
Engler, Rus sporcuları olimpiyatlarda istemeyen bakana sordu: Aynısı ABD, İsrail için geçerli mi?
Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, “Aynısını ABD, İsrail ve... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T18:52+0300
2023-03-16T18:58+0300
kanada
ukrayna krizi
rus
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğunu açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına rağmen bazı Batılı ülkeler Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyatlarda yer almasını istemediğini dile getiriyor.Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, "Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu.ABD'nin Irak işgali, İsrail'in Filistin'deki apartheid rejimini ve Kanada'nın Libya'yı bombalamasında aynı şeyi hissedip hissedilmediği sorulan bakan, cevap vermeyi tercih etmeyerek gülerek bulunduğu yerden uzaklaştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ocak ayında yaptığı açıklamada, "Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğu belirtilerek “Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. “Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir” ifadelerine yer verilmişti.
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kanada, rus, belarus
kanada, rus, belarus

Engler, Rus sporcuları olimpiyatlarda istemeyen bakana sordu: Aynısı ABD, İsrail için geçerli mi?

18:52 16.03.2023 (güncellendi: 18:58 16.03.2023)
© Twitter/ Yves EnglerKanada Spor Bakanı Pascale St-Onge
Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Twitter/ Yves Engler
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Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, “Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu. St-Onge, soruyu cevaplamayı tercih etmedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğunu açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına rağmen bazı Batılı ülkeler Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyatlarda yer almasını istemediğini dile getiriyor.

Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, "Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu.

ABD'nin Irak işgali, İsrail'in Filistin'deki apartheid rejimini ve Kanada'nın Libya'yı bombalamasında aynı şeyi hissedip hissedilmediği sorulan bakan, cevap vermeyi tercih etmeyerek gülerek bulunduğu yerden uzaklaştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ocak ayında yaptığı açıklamada, "Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğu belirtilerek “Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. “Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir” ifadelerine yer verilmişti.
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