Engler, Rus sporcuları olimpiyatlarda istemeyen bakana sordu: Aynısı ABD, İsrail için geçerli mi?
18:52 16.03.2023 (güncellendi: 18:58 16.03.2023)
© Twitter/ Yves EnglerKanada Spor Bakanı Pascale St-Onge
© Twitter/ Yves Engler
Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, “Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu. St-Onge, soruyu cevaplamayı tercih etmedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğunu açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına rağmen bazı Batılı ülkeler Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyatlarda yer almasını istemediğini dile getiriyor.
Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, "Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu.
ABD'nin Irak işgali, İsrail'in Filistin'deki apartheid rejimini ve Kanada'nın Libya'yı bombalamasında aynı şeyi hissedip hissedilmediği sorulan bakan, cevap vermeyi tercih etmeyerek gülerek bulunduğu yerden uzaklaştı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına rağmen bazı Batılı ülkeler Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyatlarda yer almasını istemediğini dile getiriyor.
Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, "Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu.
ABD'nin Irak işgali, İsrail'in Filistin'deki apartheid rejimini ve Kanada'nın Libya'yı bombalamasında aynı şeyi hissedip hissedilmediği sorulan bakan, cevap vermeyi tercih etmeyerek gülerek bulunduğu yerden uzaklaştı.
I just asked sports minister @PascaleStOnge_— Yves Engler (@EnglerYves) March 13, 2023
who is pushing to bar 🇷🇺 & Belarusian
athletes from sports competitions whether she felt the same way about US athletes after they invaded Iraq? Or 🇨🇦 athletes after bombing Libya. Or apartheid 🇮🇱 athletes? She smirked & walked away pic.twitter.com/FVv9r6r6h1
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ocak ayında yaptığı açıklamada, "Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğu belirtilerek “Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. “Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir” ifadelerine yer verilmişti.