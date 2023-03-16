https://sputniknews.com.tr/20230316/emek-ve-ozgurluk-ittifaki-uzlasti-secime-ayni-cati-altinda-girilecek-1068355554.html

Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaştı: Seçime aynı çatı altında girilecek

Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaştı: Seçime aynı çatı altında girilecek

Emek ve Özgürlük İttifakı, HDP ile TİP ve EMEP arasında yürütülen müzakere sonucunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. Sonuç bildirisinde, seçimlere birlikte... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T18:15+0300

2023-03-16T18:15+0300

2023-03-16T18:15+0300

politika

hdp

emek ve özgürlük ittifakı

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Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gündemiyle bir araya geldi.Toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Buna göre, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girme kararı alındığı açıklandı.Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplantısının sonuç bildirisi şöyle:"16 Mart Halepçe ve Beyazıt Katliamlarının yıldönümüdür. Böylesi katliamların bir daha yaşanmayacağı, yüzleşme kültürünün yerleşik hale geldiği ve her alanda gerçek adaletin tesis edileceği bir düzeni inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.İktidarın halk düşmanı, ranta ve talana dayalı politikaları, krizlere yol açarak toplumun bugününü ve yarınını tehdit ediyor. 6 Şubat Maraş Pazarcık merkezli depremlerde ve 15 Mart Urfa ve Adıyaman merkezli sellerde yaşanan yıkımlar, can ve mal kayıpları, bu politikaların en açık ve trajik göstergesi olmuştur. Yaşanan felaketi “doğal afet veya kader planı” olarak değerlendirmeyi, normalleşme adı altında kanıksatılma ve unutturma çabalarını kesinlikle reddediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu halk ve doğa düşmanı iktidarı ve felaketlere zemin hazırlayan düzeni değiştireceğimizi, sorumlularından hesap soracağımızı ve insan onuruna yaraşır bir yeni yaşamı inşa edeceğimizi taahhüt ediyoruz.Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir seçimin arifesindeyiz. Toplumun beklentilerini umuda çevirecek, demokratik ve özgür bir geleceği inşa edecek tarihsel ve siyasal sorumluluğumuzun bilinciyle;8 Mart’ta sokakları mora boyayan kadınların mücadelesinden aldığımız güçle, Newroz ve 1 Mayıs meydanlarını dolduracağız. Bütün demokrasi güçleriyle birlikte 15 Mayıs’ı kazanacağız. Tek adam rejimine son vereceğiz.Dayanışma, mücadele ve umutla…"

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