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https://sputniknews.com.tr/20230316/el-salvadorda-2-bin-cete-uyesi-daha-hapse-atildi-hukumetten-sokaklara-asla-donmeyecekler-sozu-1068334468.html
El Salvador'da 2 bin çete üyesi daha hapse atıldı: Hükümetten 'Sokaklara asla dönmeyecekler' sözü
El Salvador'da 2 bin çete üyesi daha hapse atıldı: Hükümetten 'Sokaklara asla dönmeyecekler' sözü
Uyuşturucu çeteleriyle mücadele kapsamında yakalanan suçlular için özel hapishane inşa eden El Salvador hükümeti, 2 bin yeni şüphelinin söz konusu hapishaneye... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:35+0300
2023-03-16T12:41+0300
dünya
el salvador
hapishane
çete
uyuşturucu çetesi
çete şiddeti
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uyuşturucu çeteleriyle mücadele için ilan ettiği olağanüstü hal tedbirlerinin bir kez daha uzatılmasının ardından, 2 bin yeni çete mensubunun daha hapishaneye atıldığı bildirildi. Yetkililere göre son 354 günde tutuklanan çete üyelerinin sayısı böylece 65 bine yükseldi. Hükümetin çetelerle mücadele tedbirleri sürerken, insan hakları grupları suçsuz insanların da çete mensubu olma suçlamasıyla hapse atıldığını, hapishanelerde de çok sayıda hak ihlalinin yaşandığını bildiriyor. Hükümet haberi, yeni hapishaneye gönderilen mahkumlara ilişkin yayınladığı video ile duyurdu. Videoda çok sayıda mahkumun yalınayak koşmaya zorlandığı, yalnızca beyaz bir şort giymiş halde kelepçelenerek yere oturtuldukları görülüyor. Mahkumlar ayrıca, hücrelerde birbirine yakın gruplar halinde bacakları kilitli olarak oturmaya zorlanıyor.El Salvador Adalet Bakanı Gustavo Villatoro ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bahsi geçen 65 bin kişiden 57 bininin suçu kesinleşmemiş olmasına rağmen, tutuklu çete üyelerinin bir daha asla sokaklara dönmeyeceği sözü verdi:Şimdiye dek tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların sayısı yalnızca 3 bin 500. 'Amerika kıtasının en büyük hapishanesi'Muhalif bir duruş sergileyen ve bir zamanlar kendisini “dünyanın en havalı diktatörü” olarak tanımlayan Devlet Başkanı Bukele, bir Twitter paylaşımında “Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde şu anda 4 bin çete üyesi var” demişti.'Amerika kıtasının en büyük hapishanesi' olarak anılan hapishane, geçtiğimiz ay açılmıştı. Halihazırda 2 bin şüpheli çete üyesine ev sahipliği yapan hapishane 40 bin mahkum kapasitesine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230226/el-salvadorda-amerika-kitasinin-en-buyuk-hapishanesine-2-bin-cete-uyesi-nakledildi-1067515242.html
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el salvador, hapishane, çete, uyuşturucu çetesi, çete şiddeti
el salvador, hapishane, çete, uyuşturucu çetesi, çete şiddeti

El Salvador'da 2 bin çete üyesi daha hapse atıldı: Hükümetten 'Sokaklara asla dönmeyecekler' sözü

12:35 16.03.2023 (güncellendi: 12:41 16.03.2023)
© AP Photo / El Salvador Devlet Başkanlığı Basın OfisiEl Salvador uyuşturucu çete üyeleri hapishane mahkum
El Salvador uyuşturucu çete üyeleri hapishane mahkum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / El Salvador Devlet Başkanlığı Basın Ofisi
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Uyuşturucu çeteleriyle mücadele kapsamında yakalanan suçlular için özel hapishane inşa eden El Salvador hükümeti, 2 bin yeni şüphelinin söz konusu hapishaneye gönderildiğini bildirdi. Konuya dair açıklamalar yapan Adalet Bakanı, "Bir daha asla sokaklara dönemeyecekler" dedi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uyuşturucu çeteleriyle mücadele için ilan ettiği olağanüstü hal tedbirlerinin bir kez daha uzatılmasının ardından, 2 bin yeni çete mensubunun daha hapishaneye atıldığı bildirildi.
Yetkililere göre son 354 günde tutuklanan çete üyelerinin sayısı böylece 65 bine yükseldi.
Hükümetin çetelerle mücadele tedbirleri sürerken, insan hakları grupları suçsuz insanların da çete mensubu olma suçlamasıyla hapse atıldığını, hapishanelerde de çok sayıda hak ihlalinin yaşandığını bildiriyor.
Hükümet haberi, yeni hapishaneye gönderilen mahkumlara ilişkin yayınladığı video ile duyurdu. Videoda çok sayıda mahkumun yalınayak koşmaya zorlandığı, yalnızca beyaz bir şort giymiş halde kelepçelenerek yere oturtuldukları görülüyor. Mahkumlar ayrıca, hücrelerde birbirine yakın gruplar halinde bacakları kilitli olarak oturmaya zorlanıyor.
El Salvador Adalet Bakanı Gustavo Villatoro ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bahsi geçen 65 bin kişiden 57 bininin suçu kesinleşmemiş olmasına rağmen, tutuklu çete üyelerinin bir daha asla sokaklara dönmeyeceği sözü verdi:
"Bir daha asla insanların arasına karışamayacaklar, mahallelerde gezinemeyecekler, sevgili El Salvador'umuzun şehirlerinin sokaklarına dönemeyecekler."
Şimdiye dek tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların sayısı yalnızca 3 bin 500.

'Amerika kıtasının en büyük hapishanesi'

Muhalif bir duruş sergileyen ve bir zamanlar kendisini “dünyanın en havalı diktatörü” olarak tanımlayan Devlet Başkanı Bukele, bir Twitter paylaşımında “Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde şu anda 4 bin çete üyesi var” demişti.
'Amerika kıtasının en büyük hapishanesi' olarak anılan hapishane, geçtiğimiz ay açılmıştı. Halihazırda 2 bin şüpheli çete üyesine ev sahipliği yapan hapishane 40 bin mahkum kapasitesine sahip.
El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
DÜNYA
El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi
26 Şubat, 13:25
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