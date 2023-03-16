https://sputniknews.com.tr/20230316/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068326777.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9920 liradan, euro 20.1440 liradan güne başladı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T09:15+0300
2023-03-16T09:15+0300
2023-03-16T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 18,9900 liradan alınan dolar 18,9920 liradan satılıyor. 20,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,1440 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0090 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 171 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 897 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 565 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1918 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 74.50 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.50 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.121 puandan başladı.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.9920 liradan, euro 20.1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,9900 liradan alınan dolar 18,9920 liradan satılıyor. 20,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,1440 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0090 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 171 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 897 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 565 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1918 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 74.50 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.50 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.121 puandan başladı.