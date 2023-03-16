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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/depremde-yikilan-sitenin-yapi-denetim-yetkilisi-tutuklandi-1068333707.html
Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı
Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak tutuklandı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:18+0300
2023-03-16T12:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
denetim
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak, kent merkezinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/malatyada-depremde-yikilan-binalara-iliskin-tutuklu-sayisi-39a-yukseldi-1068308273.html
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adıyaman, deprem, denetim
adıyaman, deprem, denetim

Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı

12:18 16.03.2023
© AAAdıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
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