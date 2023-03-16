https://sputniknews.com.tr/20230316/depremde-yikilan-sitenin-yapi-denetim-yetkilisi-tutuklandi-1068333707.html
Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı
Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak tutuklandı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:18+0300
2023-03-16T12:18+0300
2023-03-16T12:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419949_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_585e065c7a8ed294cc14e43e48b16ce8.jpg
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak, kent merkezinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/malatyada-depremde-yikilan-binalara-iliskin-tutuklu-sayisi-39a-yukseldi-1068308273.html
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_239cff1abcfd792e3a35af879a067c94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, deprem, denetim
adıyaman, deprem, denetim
Depremde yıkılan sitenin yapı denetim yetkilisi tutuklandı
Abone ol
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.