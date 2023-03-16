Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230316/depremde-hasar-goren-evinden-kurtardigi-esyalari-selde-kayboldu-1068349916.html
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu
Depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan Burhan Özgür'ün eşyalarını sakladığı ahırın sular altında kaldığı anları... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:06+0300
2023-03-16T16:06+0300
yaşam
deprem
sel
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068349196_0:6:3520:1986_1920x0_80_0_0_e11bbcc95769af81f02a50b96afd3013.jpg
İlçe merkezinde yaşayan Burhan Özgür'ün müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.Ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi.Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda sel sularının ahırın içine dolması sonucu aralarında beyaz eşyaların da bulunduğu bazı eşyalar sürüklenerek kayboldu.Sel suları çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.'Şükür çadır kurmamış'Burhan Özgür'ün ağabeyi Orhan Özgür, sel sırasında bitişikteki evde olduğunu, büyük panik yaşadığını söyledi.Şiddetli yağmur sırasında bir sallantı hissettiğini, dışarı çıktığında büyük kayaların sürüklendiğini gördüğünü anlatan Özgür, "Kendimi olabildiğince güvenli noktaya çektim, oradan izlemeye başladım. Kardeşim depremzedeydi, eşyalarını buraya getirdik koyduk, bütün eşyaları gitti, zararı büyük. Daha bir de burada çadır kurup yaşayacaktı, şükür şansına kurmadı, Allah korudu." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068349196_423:0:3071:1986_1920x0_80_0_0_010148c122a3bdde7a9e0de155773e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, sel, türkiye
deprem, sel, türkiye

Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu

16:06 16.03.2023
© AADepremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan Burhan Özgür'ün eşyalarını sakladığı ahırın sular altında kaldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.
İlçe merkezinde yaşayan Burhan Özgür'ün müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi.
Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.
Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda sel sularının ahırın içine dolması sonucu aralarında beyaz eşyaların da bulunduğu bazı eşyalar sürüklenerek kayboldu.
Sel suları çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.

'Şükür çadır kurmamış'

Burhan Özgür'ün ağabeyi Orhan Özgür, sel sırasında bitişikteki evde olduğunu, büyük panik yaşadığını söyledi.
Şiddetli yağmur sırasında bir sallantı hissettiğini, dışarı çıktığında büyük kayaların sürüklendiğini gördüğünü anlatan Özgür, "Kendimi olabildiğince güvenli noktaya çektim, oradan izlemeye başladım. Kardeşim depremzedeydi, eşyalarını buraya getirdik koyduk, bütün eşyaları gitti, zararı büyük. Daha bir de burada çadır kurup yaşayacaktı, şükür şansına kurmadı, Allah korudu." dedi.
Şanlıurfa'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
TÜRKİYE
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 16'ya ulaştı
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала