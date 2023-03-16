https://sputniknews.com.tr/20230316/deprem-gocu-tetikledi-eytli-ve-emekliler-rotayi-kiralarin-bin-500-liradan-basladigi-kente-cevirdi-1068329448.html

Deprem, göçü tetikledi: EYT'li ve emekliler rotayı kiraların bin 500 liradan başladığı kente çevirdi

Deprem, göçü tetikledi: EYT'li ve emekliler rotayı kiraların bin 500 liradan başladığı kente çevirdi

İstanbul'da yaşayanlar, depremlerin ardından taşınma derdine düştü. Kırıkkale'de emlakçılık yapan Neslihan Veske, kente taleplerin arttığını belirterek... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T10:42+0300

2023-03-16T10:42+0300

2023-03-16T10:42+0300

yaşam

istanbul

türkiye

kırıkkale

deprem

eyt

göç

kira

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068329090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7f3dc0e5dce7a6f297eb686fe7ff190.jpg

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, özellikle Marmara Bölgesi'nden, deprem riski bakımından daha güvenli şehirlere göç başladı. Büyükşehirlere olan yakınlığı sebebiyle tercih edilen Kırıkkale'de de emlak arayışı arttı.'120 metrekarelik daire fiyatı bin 500'den başlıyor'Özellikle İstanbul'da yaşayan EYT'liler mega kentten rotasını Kırıkkale'ye çevirdi. Emlakçı Neslihan Veske, 120 metrekarelik dairenin aylık kira ücretinin bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizlerde depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.'Rota buraya çevrildi'İstanbul'daki kira artışlarının da EYT'li ve emekli vatandaşları Kırıkkale'ye yönlendirdiğini belirten Veske, "EYT'den yararlanan birçok vatandaşlarımızda memleketi Kırıkkale'ye rotasını çevirdi. Kırıkkale'de ortalama 120 metrekare bir dairenin kirası bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar da çıkabiliyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmarasta-is-insanlari-adil-ve-acil-tesvik-istiyor-yarini-bekleyecek-gucumuz-kalmadi-1068327766.html

istanbul

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, türkiye, kırıkkale, deprem, eyt, göç, kira