https://sputniknews.com.tr/20230316/deprem-gocu-tetikledi-eytli-ve-emekliler-rotayi-kiralarin-bin-500-liradan-basladigi-kente-cevirdi-1068329448.html
Deprem, göçü tetikledi: EYT'li ve emekliler rotayı kiraların bin 500 liradan başladığı kente çevirdi
Deprem, göçü tetikledi: EYT'li ve emekliler rotayı kiraların bin 500 liradan başladığı kente çevirdi
İstanbul'da yaşayanlar, depremlerin ardından taşınma derdine düştü. Kırıkkale'de emlakçılık yapan Neslihan Veske, kente taleplerin arttığını belirterek... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T10:42+0300
2023-03-16T10:42+0300
2023-03-16T10:42+0300
yaşam
istanbul
türkiye
kırıkkale
deprem
eyt
göç
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068329090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7f3dc0e5dce7a6f297eb686fe7ff190.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, özellikle Marmara Bölgesi'nden, deprem riski bakımından daha güvenli şehirlere göç başladı. Büyükşehirlere olan yakınlığı sebebiyle tercih edilen Kırıkkale'de de emlak arayışı arttı.'120 metrekarelik daire fiyatı bin 500'den başlıyor'Özellikle İstanbul'da yaşayan EYT'liler mega kentten rotasını Kırıkkale'ye çevirdi. Emlakçı Neslihan Veske, 120 metrekarelik dairenin aylık kira ücretinin bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizlerde depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.'Rota buraya çevrildi'İstanbul'daki kira artışlarının da EYT'li ve emekli vatandaşları Kırıkkale'ye yönlendirdiğini belirten Veske, "EYT'den yararlanan birçok vatandaşlarımızda memleketi Kırıkkale'ye rotasını çevirdi. Kırıkkale'de ortalama 120 metrekare bir dairenin kirası bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar da çıkabiliyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmarasta-is-insanlari-adil-ve-acil-tesvik-istiyor-yarini-bekleyecek-gucumuz-kalmadi-1068327766.html
istanbul
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068329090_436:0:1876:1080_1920x0_80_0_0_31272556d80e8ed951e992f8824c0056.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, kırıkkale, deprem, eyt, göç, kira
istanbul, türkiye, kırıkkale, deprem, eyt, göç, kira
Deprem, göçü tetikledi: EYT'li ve emekliler rotayı kiraların bin 500 liradan başladığı kente çevirdi
Abone ol
İstanbul'da yaşayanlar, depremlerin ardından taşınma derdine düştü. Kırıkkale'de emlakçılık yapan Neslihan Veske, kente taleplerin arttığını belirterek, "Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girildi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, özellikle Marmara Bölgesi'nden, deprem riski bakımından daha güvenli şehirlere göç başladı.
Büyükşehirlere olan yakınlığı sebebiyle tercih edilen Kırıkkale'de de emlak arayışı arttı.
'120 metrekarelik daire fiyatı bin 500'den başlıyor'
Özellikle İstanbul'da yaşayan EYT'liler mega kentten rotasını Kırıkkale'ye çevirdi. Emlakçı Neslihan Veske, 120 metrekarelik dairenin aylık kira ücretinin bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizlerde depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'Rota buraya çevrildi'
İstanbul'daki kira artışlarının da EYT'li ve emekli vatandaşları Kırıkkale'ye yönlendirdiğini belirten Veske, "EYT'den yararlanan birçok vatandaşlarımızda memleketi Kırıkkale'ye rotasını çevirdi. Kırıkkale'de ortalama 120 metrekare bir dairenin kirası bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar da çıkabiliyor" dedi.