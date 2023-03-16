https://sputniknews.com.tr/20230316/danimarka-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasina-erisim-talebini-reddetti-1068369076.html

Danimarka, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına erişim talebini reddetti

Danimarka, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına erişim talebini reddetti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturmaya Rusya’nın katılmasına izin... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T23:55+0300

2023-03-16T23:55+0300

2023-03-16T23:55+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

danimarka

kuzey akım

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Local Denmark’ın haberinde, “Danimarka Dışişleri Bakanı, ülkesinin Rusya’ya, boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya katılmasına izin vermeyeceğini açıkladı” ifadesine yer verildi.Danimarka, İsveç ve Almanya’da hukukun üstünlüğüne uyulduğunu, bu nedenle gerçekleştirdikleri soruşturmanın güvenilir olduğunu kaydeden Rasmussen, “Ruslara, titiz soruşturma yapacaklarımızı söyledik. Soruşturmayı tamamladığımız zaman sonuçlarını duyuracağız” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım’a saldırıyı araştırmak için Danimarka’ya uluslararası uzman grubunu oluşturmayı teklif ettiklerini, ama belirsiz cevap aldıklarını söylemişti. Putin, Rus uzmanların olay yerini incelemesine izin verilmediği için Rusya’nın kendi soruşturmasını gerçekleştirmesinin zor olduğunu dile getirmişti.Rusya: Bu bir dalavereRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Danimarka’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Rusya’nın dahil olmasına izin vermemesini şu sözlerle değerlendirdi:Batı ülkelerinin sürekli bu tür olayları örtbas etmeye çalıştığının altını çizen Zaharova, “Bunun sebebi, büyük paraların tehlikede olması. Ama bu hikaye böyle bitmeyecek” ifadesini kullandı.

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