https://sputniknews.com.tr/20230316/cumhurbaskani-erdogan-turk-dunyasinin-tek-vucut-oldugunu--bir-kez-daha-gostermis-olacagiz-1068339133.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sürdüreceğiz
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:20+0300
2023-03-16T13:20+0300
2023-03-16T13:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
türk devletleri teşkilatı
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Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Teşkilatımızın gözlemi üyesi Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.Bugün Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır.Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.6 Şubat'ta Uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk Dünyası yardıma ilk koşanlar oldu. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız"
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recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, türk devletleri teşkilatı
recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, türk devletleri teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sürdüreceğiz
13:20 16.03.2023 (güncellendi: 13:27 16.03.2023) Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin olarak da "Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi.
Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Teşkilatımızın gözlemi üyesi Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bugün Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır.
Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
6 Şubat'ta Uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk Dünyası yardıma ilk koşanlar oldu. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu.
Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız"