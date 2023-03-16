https://sputniknews.com.tr/20230316/cumhurbaskani-erdogan-turk-dunyasinin-tek-vucut-oldugunu--bir-kez-daha-gostermis-olacagiz-1068339133.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sürdüreceğiz

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:20+0300

2023-03-16T13:20+0300

2023-03-16T13:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

türk devletleri teşkilatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068290411_0:270:3095:2011_1920x0_80_0_0_229e922823000bbff388974f93c72c86.jpg

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Teşkilatımızın gözlemi üyesi Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.Bugün Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır.Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.6 Şubat'ta Uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk Dünyası yardıma ilk koşanlar oldu. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, türk devletleri teşkilatı