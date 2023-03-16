https://sputniknews.com.tr/20230316/chpli-ozgur-ozel-hdp-ile-gorusme-yarin-olabilir-1068355188.html

CHP'li Özgür Özel: HDP ile görüşme yarın olabilir

CHP'li Özgür Özel: HDP ile görüşme yarın olabilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP liderinin cumartesi ve pazartesi günkü programlarını cuma gününe alma yönünde çalışma yapıldığını bildiğini söyledi 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T17:59+0300

2023-03-16T17:59+0300

2023-03-16T17:59+0300

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki sel felaketinde, AFAD'ın depremzedelerin barındırılacağı alanlarla ilgili çalışma yapmadığının ortaya çıktığını belirterek "Sular altında kalan her bir çadır AFAD'ın nasıl yetersiz olduğunu gösteriyor." dedi.AA'da yer alan habere göre Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği bölgede dün sel felaketi yaşandığını dile getiren Özel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Acı üstüne acı, felaket üstüne felaket, kayıp üstüne kayıplar yaşandığını söyleyen Özel, CHP'li 7 milletvekilinin Adıyaman ve Şanlıurfa'da tespitlerde bulunduğunu, CHP'li belediyelerle yerel yöneticiler arasında koordinasyon kurduğunu anlattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Şanlıurfa'ya gittiğini anımsatan Özel, "Nelerin yapılmaması gerektiğine, devletin nasıl yönetilmesi ve yönetilmemesi gerektiğine dair tespitleri, şahitlikleri oldu." diye konuştu.Özel, depremzedelerin bu kez çadırlarının su altında kaldığını belirterek "AFAD'ın başındakilerin depreme hazırlık, depremden korunmayla ilgili eksiklikler gibi depremzedelerin barındırılacağı alanlarda gerekli çalışmaları yapmadıkları görülüyor. Dün sular altında kalan her bir çadır AFAD'ın bu konuda nasıl yetersiz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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