https://sputniknews.com.tr/20230316/chpli-cevikoz-aihm-karari-uygulanacak-demirtas-ve-kavalayi-serbest-birakacagiz-1068352269.html

CHP'li Çeviköz: AİHM kararı uygulanacak; Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağız

CHP'li Çeviköz: AİHM kararı uygulanacak; Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, iktidara geldiklerinde, Avrupa İnsan... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T16:46+0300

2023-03-16T16:46+0300

2023-03-16T16:46+0300

politika

ünal çeviköz

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Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Politico sitesine açıklamalarda bulundu.Artı Gerçek'in aktardığına göre, AİHM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Demirtaş ile iş insanı Kavala'nın serbest bırakılacağını söyleyen Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile izlediği zıtlaşma politikasına son verilmesi için diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekti. "Bu durum Türkiye'nin hemen AB üyesi olacağı anlamına gelmiyor" diyen Çeviköz, "Fakat bu bir süreç meselesi ve önemli olan da süreçtir. Ülkemizin, uygar uluslar topluluğunun bir parçası olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğini de belirten Çeviköz, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.Çeviköz, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak hareket etmeye devam edeceğini kaydederek, "Şu an Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler esasında asimetrik çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı" ifadesini kullandı. Çeviköz, "Biz basitçe, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız" dedi.

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Sputnik Türkiye

ünal çeviköz