https://sputniknews.com.tr/20230316/bundeswehrin-kesif-gemisi-saldiridan-once-kuzey-akim-1-patlamasinin-oldugu-yerin-yakinindaydi-1068366537.html

‘Bundeswehr'in keşif gemisi saldırıdan önce Kuzey Akım 1 patlamasının olduğu yerin yakınındaydı’

‘Bundeswehr'in keşif gemisi saldırıdan önce Kuzey Akım 1 patlamasının olduğu yerin yakınındaydı’

Alman ZDF televizyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) ait bir keşif gemisinin Kuzey Akım gaz boru hatlarına yapılan saldırıdan bir süre önce Kuzey... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T22:39+0300

2023-03-16T22:39+0300

2023-03-16T22:42+0300

dünya

almanya

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

kuzey akım-1

patlama

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ZDF televizyonunun haberine göre Alman ordusuna ait bir keşif gemisi, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yapılan saldırıdan birkaç gün önce Kuzey Akım 1’deki patlamanın meydana geldiği yerin yakınında görüldü.Televizyonun yorumcusu Hans Koberstein’in aktardığı üzere Alman Silahlı Kuvvetleri, bir keşif gemisiyle saldırının yapıldığı bölgede varlık gösterdi. Bu durum, Bundeswehr'in deniz komutanlığının bir temsilcisi tarafından da TV kanalından gelen bir talebe yanıt olarak doğrulandı.Habere göre gemi, 7 Eylül 2022’de Kiel kentindeki limandan denize açıldı ve 14 Eylül’e kadar, 26 Eylül’de Kuzey Akım 1 gaz boru hattının infilak ettiği yerin güneydoğusunda yaklaşık 11 deniz mili mesafede bulundu.Keşif gemisinin hangi görevle bölgede bulunduğu donanma komutanlığı tarafından gizli tutuluyor, ancak Alman Deniz Kuvvetleri televizyonun talebine, bunun ‘rutin bir operasyon’ olduğu yanıtını verdi.Askeri yetkili, donanmaya ait hizmet botunun ‘çok gizli tutulan tüm istihbarat disiplinleri hakkında yaygın veriler’ toplayabildiği bilgisini verdi, ancak habere göre alınan bilgi, ‘Kuzey Akım doğalgaz boru hattı çevresindeki ‘yıkıcı olaylardan kimin sorumlu olduğu konusunda herhangi bir sonuca varılmasını’ sağlamadı.Habere göre Oste sınıfı keşif gemisi, modern elektronik aygıtlarla donatılmış olup Bundeswehr'in web sitesinde vurgulandığı üzere ‘yaklaşan çatışmalar durumunda güvenilir, etkili bir uyarı aracıdır’. Donanma, Oste sınıfı gemilerini ‘tüm Bundeswehr'in son derece hassas gözleri ve kulakları’ olarak tanımlıyor. Bu nedenle bu sınıftaki keşif gemileri, geniş deniz ve kıyı alanlarını izleme konusunda uzmanlaşmış durumda.

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almanya, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), kuzey akım-1, patlama