https://sputniknews.com.tr/20230316/boluda-deprem-nedeniyle-egitim-ogretime-1-gun-ara-verildi-1068359445.html
Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T19:53+0300
2023-03-16T19:53+0300
2023-03-16T19:55+0300
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bolu valiliği
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Bolu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü okullar tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/depremde-hasar-goren-evinden-kurtardigi-esyalari-selde-kayboldu-1068349916.html
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bolu, bolu valiliği, deprem, deprem
bolu, bolu valiliği, deprem, deprem
Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
19:53 16.03.2023 (güncellendi: 19:55 16.03.2023) Abone ol
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Bolu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.