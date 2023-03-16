Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230316/boluda-deprem-nedeniyle-egitim-ogretime-1-gun-ara-verildi-1068359445.html
Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T19:53+0300
2023-03-16T19:55+0300
türkiye
bolu
bolu valiliği
deprem
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359294_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5aaa0fcb43b57140f0f41e024622074.jpg
Bolu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü okullar tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/depremde-hasar-goren-evinden-kurtardigi-esyalari-selde-kayboldu-1068349916.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359294_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e56080f14418c2a20ffac196d9b61458.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu valiliği, deprem, deprem
bolu, bolu valiliği, deprem, deprem

Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi

19:53 16.03.2023 (güncellendi: 19:55 16.03.2023)
© İHA / ENES ÖZKAN-Deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler bugün yine depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alırken çevre illere gitmek için hazırlıklar başladı.
Deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler bugün yine depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alırken çevre illere gitmek için hazırlıklar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / ENES ÖZKAN-
Abone olTelegram
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Bolu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
YAŞAM
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu
16:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала