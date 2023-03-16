Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi

© İHA / ENES ÖZKAN- Deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler bugün yine depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alırken çevre illere gitmek için hazırlıklar başladı.