https://sputniknews.com.tr/20230316/boluda-deprem-1068341202.html
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:03+0300
2023-03-16T14:03+0300
2023-03-16T14:26+0300
türkiye
türkiye
bolu
deprem
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Bolu'da saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8.13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Bolu Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk yokBolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068270042.html
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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
14:03 16.03.2023 (güncellendi: 14:26 16.03.2023) Abone ol
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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bolu Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk yok
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.