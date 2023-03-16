https://sputniknews.com.tr/20230316/belcikada-1-ay-once-ogluyla-birlikte-kaybolan-fatma-bayramin-cesedi-hollanda-sinirinda-bulundu-1068330993.html
Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda sınırında bulundu
Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda sınırında bulundu
Belçika’nın Oupeye kasabasında 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte evinden ayrılan 38 yaşındaki Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:18+0300
2023-03-16T11:18+0300
2023-03-16T11:22+0300
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BBC Türkçe'nin haberine göre eşiyle tartıştıktan sonra 23 Şubat’ta oğlu Nail ile birlikte Liege kenti yakınlarındaki Oupeye kasabasındaki evinden ayrılan Fatma Bayram'ın cesedine ulaşıldı.5 yaşındaki oğlu Nail'in cesedi, ertesi gün Maas nehrinde bulunmuştu. Polise göre, anne ve oğlunun ölümü, bir aile dramına işaret ediyor.Eşinin 23 Şubat gecesi karakola giderek kayıp ihbarı yapmasının ardından, Belçika polisi tarafından ülke genelinde aranan Fatma Bayram’ın cep telefonu ve anahtarları hala otomobilde olmasına rağmen, herhangi bir şekilde izine rastlanmamıştı.Belçika makamları bölgede büyük bir arama operasyonu başlatıldı. Tekneler, dalgıçlar ve özel eğitimli köpeklerin katıldığı arama çalışmalarında ertesi sabah Nail’in cesedi suda bulundu. Çocuğun boğulma sonucu öldüğü belirlendi.Liege Savcılığı’nın talimatı ile günlerdir devam eden aramaların sonunda Fatma Bayram’ın cesedi, otomobilini bıraktığı rıhtımın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hollanda’nın Maastricht kenti yakınlarında bulundu.Belçika medyasına göre, Çarşamba öğleden sonra nehirde bulunan kadın cesedinin Fatma Bayram’a ait olduğu saptandı.Belçikalı yetkililer, Bayram’ın oğluyla birlikte suya atladıktan hemen sonra hayatını kaybettiğini ve cesedinin akıntıyla Hollanda sınırına sürüklendiğini düşünüyor.
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Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda sınırında bulundu
11:18 16.03.2023 (güncellendi: 11:22 16.03.2023) Abone ol
Belçika’nın Oupeye kasabasında 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte evinden ayrılan 38 yaşındaki Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda yakınlarında bulundu.
BBC Türkçe'nin haberine
göre eşiyle tartıştıktan sonra 23 Şubat’ta oğlu Nail ile birlikte Liege kenti yakınlarındaki Oupeye kasabasındaki evinden ayrılan Fatma Bayram'ın cesedine ulaşıldı.
5 yaşındaki oğlu Nail'in cesedi, ertesi gün Maas nehrinde bulunmuştu. Polise göre, anne ve oğlunun ölümü, bir aile dramına işaret ediyor.
Eşinin 23 Şubat gecesi karakola giderek kayıp ihbarı yapmasının ardından, Belçika polisi tarafından ülke genelinde aranan Fatma Bayram’ın cep telefonu ve anahtarları hala otomobilde olmasına rağmen, herhangi bir şekilde izine rastlanmamıştı.
Belçika makamları bölgede büyük bir arama operasyonu başlatıldı. Tekneler, dalgıçlar ve özel eğitimli köpeklerin katıldığı arama çalışmalarında ertesi sabah Nail’in cesedi suda bulundu. Çocuğun boğulma sonucu öldüğü belirlendi.
Liege Savcılığı’nın talimatı ile günlerdir devam eden aramaların sonunda Fatma Bayram’ın cesedi, otomobilini bıraktığı rıhtımın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hollanda’nın Maastricht kenti yakınlarında bulundu.
Belçika medyasına göre, Çarşamba öğleden sonra nehirde bulunan kadın cesedinin Fatma Bayram’a ait olduğu saptandı.
Belçikalı yetkililer, Bayram’ın oğluyla birlikte suya atladıktan hemen sonra hayatını kaybettiğini ve cesedinin akıntıyla Hollanda sınırına sürüklendiğini düşünüyor.