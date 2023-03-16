Bayi 'Sıfır araç yok' dedi, iki kilometre mesafedeki otoparkta araçların stoklandığını gördü

“1 buçuk yıldır Fiat Egea aracı arayış durumundayım. Fiat bayisini 1 buçuk yıldır arıyorum. Araç olmadığını, gelmediğini bana söylüyorlar. Bugün sabah bayiye gitmek istedim. Gittiğimde bayide araba olmadığını söylediler tekrar. Bayiden çıkıp 2-3 km gittikten sonra bir inşaat içerisinde yaklaşık 5 bin civarı aracın olduğunu gördüm ve hepsi de Fiat’a ait. Yani 1 buçuk yıldır araba yoksa bu 5 bin tane aracın inşaat halindeki otoparkın içerisinde olması soru işareti. Araçların hepsinin üstünde toz var. Hani uzun zamandır orada durduklarına hem fikiriz. Yani bu konuda biz vatandaş olarak araç isteyenler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani 1 buçuk sene önce ben aradığım zamanki fiyatı 250 bin ile 300 bin TL arasındaydı. Bugün 450 bin TL ama yine araç yok. Yok da bu arabalar nereden geliyor? Sürekli bir de bu şehir içinde TIR’ların üstünde Fiat araçları. Bunlar bir yere gidiyor. Bir yerden birisi alıyor bunları. Bu şekilde mağduruz.”