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https://sputniknews.com.tr/20230316/bakan-varank-arac-sarj-istasyonlarimizin-sayisi-artacak-1068331716.html
Bakan Varank: Araç şarj istasyonlarımızın sayısı artacak
Bakan Varank: Araç şarj istasyonlarımızın sayısı artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin bugünden itibaren alınmaya başlanacağını belirterek, "Bakanlığımızın... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:40+0300
2023-03-16T11:40+0300
türkiye
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin bugünden itibaren alınmaya başlanacağını belirterek, "Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı." dedi.Bakan Varank, AA muhabirine, Togg ve şarj istasyonu yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil hayaliyle başlayan serüvenin, Togg'un yollara inmesiyle yeni akıllı pazarlara ve yeni yatırımlara kapı açacağını vurgulayan Varank, kullanıcılarla buluşacak yerli otomobile güç verecek şarj istasyonları ağının kurulması çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.Varank, elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı "Şarj İstasyonları Destek Programı” kapsamında firmaların yatırımlarını sürdürdüğünü bildirdi.Şu anda Türkiye genelinde hizmet veren halka açık hızlı şarj istasyonu (DC) sayısının 500'ü, AC şarj ünitesi sayısının ise 2 bini aştığı bilgisini veren Varank, 81 ile yaygınlaşan şarj istasyonlarının, şehir merkezlerinin yanında araç trafiğinin yoğunlaştığı kara yollarında da hazır hale getirildiğini ifade etti.Bakanlığın destek programından yararlanan firmaların hedeflenen 1571 hızlı şarj istasyonunun kurulumunu tamamlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Varank, bunun yanında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen 119 firmanın da asgari yükümlülükleri kapsamında şarj istasyonu yatırımlarına başladığını dile getirdi.Varank, Togg’un yollardaki yerini almasıyla şarj istasyonu yatırımlarının daha da artmasını beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişler bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 2023 sonuna kadar 2 binden fazlası yüksek hızlı olmak üzere, 5 binden fazla şarj istasyonunun faaliyete geçmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan bu yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanıcıları yollardaki kesintisiz seyrine devam edecek."
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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı
mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakan Varank: Araç şarj istasyonlarımızın sayısı artacak

11:40 16.03.2023
© AAŞarj istasyonu
Şarj istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin bugünden itibaren alınmaya başlanacağını belirterek, "Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin bugünden itibaren alınmaya başlanacağını belirterek, "Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı." dedi.
Bakan Varank, AA muhabirine, Togg ve şarj istasyonu yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil hayaliyle başlayan serüvenin, Togg'un yollara inmesiyle yeni akıllı pazarlara ve yeni yatırımlara kapı açacağını vurgulayan Varank, kullanıcılarla buluşacak yerli otomobile güç verecek şarj istasyonları ağının kurulması çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.
Varank, elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı "Şarj İstasyonları Destek Programı” kapsamında firmaların yatırımlarını sürdürdüğünü bildirdi.
Şu anda Türkiye genelinde hizmet veren halka açık hızlı şarj istasyonu (DC) sayısının 500'ü, AC şarj ünitesi sayısının ise 2 bini aştığı bilgisini veren Varank, 81 ile yaygınlaşan şarj istasyonlarının, şehir merkezlerinin yanında araç trafiğinin yoğunlaştığı kara yollarında da hazır hale getirildiğini ifade etti.
Bakanlığın destek programından yararlanan firmaların hedeflenen 1571 hızlı şarj istasyonunun kurulumunu tamamlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Varank, bunun yanında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen 119 firmanın da asgari yükümlülükleri kapsamında şarj istasyonu yatırımlarına başladığını dile getirdi.
Varank, Togg’un yollardaki yerini almasıyla şarj istasyonu yatırımlarının daha da artmasını beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişler bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 2023 sonuna kadar 2 binden fazlası yüksek hızlı olmak üzere, 5 binden fazla şarj istasyonunun faaliyete geçmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan bu yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanıcıları yollardaki kesintisiz seyrine devam edecek."
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