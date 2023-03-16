https://sputniknews.com.tr/20230316/bakan-koca-selden-sanliurfada-60-adiyamanda-8-kisi-etkilendi-1068319601.html

Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilendi

Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Koca\ Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Olaydan Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T00:29+0300

2023-03-16T00:29+0300

2023-03-16T00:29+0300

türkiye

fahrettin koca

şanlıurfa

adıyaman

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, "bir kez daha büyük üzüntü içinde olduklarını" belirtti.Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

türkiye

şanlıurfa

adıyaman

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fahrettin koca, şanlıurfa, adıyaman