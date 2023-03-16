Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilendi
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca\ Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Olaydan Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyi" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, "bir kez daha büyük üzüntü içinde olduklarını" belirtti.
Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Olaydan Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa'da 93 ambulans ve 3 UMKE timi, Adıyaman'da 5 ambulans ve 3 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir.
Şanlıurfa'da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi birinci katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."
Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen SEL OLAYLARINDA Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2023
Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları… https://t.co/WGzD9oMVhg