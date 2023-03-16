Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/bae-turkiye-ve-suriyeye-su-ana-kadar-226-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068368677.html
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:29+0300
2023-03-16T23:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
suriye
bae
şeyh muhammed bin zayid al nahyan
türkiye
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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Yardım operasyonunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla toplamda 7 bin 249 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 7 Mart'taki haberinde, "BAE yardımlarının, 30 günden beri Suriye'deki depremzedelere kesintisiz şekilde sürdüğü" belirtildi. Haberde, Suriye'ye bugüne kadar 151 kargo uçağıyla toplam 4 bin 925 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ifade edilmişti.
suriye
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deprem, suriye, bae, şeyh muhammed bin zayid al nahyan, türkiye
deprem, suriye, bae, şeyh muhammed bin zayid al nahyan, türkiye

BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi

23:29 16.03.2023 (güncellendi: 23:34 16.03.2023)
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Yardım operasyonunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla toplamda 7 bin 249 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.
Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 7 Mart'taki haberinde, "BAE yardımlarının, 30 günden beri Suriye'deki depremzedelere kesintisiz şekilde sürdüğü" belirtildi. Haberde, Suriye'ye bugüne kadar 151 kargo uçağıyla toplam 4 bin 925 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ifade edilmişti.
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