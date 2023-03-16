BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi
23:29 16.03.2023 (güncellendi: 23:34 16.03.2023)
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
© AA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
عملية #الفارس_الشهم2 متواصلة لدعم سوريا وتركيا في مواجهة الزلزال pic.twitter.com/8C4MGo5fcF— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 16, 2023
Yardım operasyonunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla toplamda 7 bin 249 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.
تتواصل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الإماراتية ضمن #عملية_الفارس_الشهم2 مرحلة الاستقرار وإعادة التاهيل للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية والتي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع دعماً للاشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا منذ وقوع الزلازل المدمرة الشهر الماضي. pic.twitter.com/HVQLIKTPFT— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 16, 2023
Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 7 Mart'taki haberinde, "BAE yardımlarının, 30 günden beri Suriye'deki depremzedelere kesintisiz şekilde sürdüğü" belirtildi. Haberde, Suriye'ye bugüne kadar 151 kargo uçağıyla toplam 4 bin 925 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ifade edilmişti.