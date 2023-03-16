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https://sputniknews.com.tr/20230316/babacan-bugunku-aklimiz-olsa-elektrik-ve-dogalgaz-dagitim-alanlarini-ozellestirmezdik-1068333809.html
Babacan: Bugünkü aklımız olsa, elektrik ve doğalgaz dağıtım alanlarını özelleştirmezdik
Babacan: Bugünkü aklımız olsa, elektrik ve doğalgaz dağıtım alanlarını özelleştirmezdik
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini örnek göstererek, "Özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler alanında... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:20+0300
2023-03-16T12:20+0300
politika
ali babacan
deva partisi
özelleştirme
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de katıldığı “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.Babacan, özelleştirmeyle ilgili olarak, “Elektrik, doğalgaz dağıtım yani özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler, o alanlarında özelleştirme doğru olmadı. Özelleştirmeden sonra çok iyi bir denetimle devam etmesi gerekiyordu. Bazı özelleştirmeler öyle yapıldı ki, firma sahipleri denetleyen kuruluşlardan daha etkili olamıyorlar bakan ya da cumhurbaşkanı üzerinde. Dolayısıyla bunlar denetlenemiyor, vatandaşa hizmet pahalı ve kötü gidiyor. Bugünkü aklımız olsa tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik. İyi bir denetimle verimli gider dedik ama bu sağlanamadı" yorumunu yaptı.
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ali babacan, deva partisi, özelleştirme
ali babacan, deva partisi, özelleştirme

Babacan: Bugünkü aklımız olsa, elektrik ve doğalgaz dağıtım alanlarını özelleştirmezdik

12:20 16.03.2023
© İHADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini örnek göstererek, "Özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler alanında özelleştirme doğru olmadı. Bugünkü aklımız olsa tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de katıldığı “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Babacan, özelleştirmeyle ilgili olarak, “Elektrik, doğalgaz dağıtım yani özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler, o alanlarında özelleştirme doğru olmadı. Özelleştirmeden sonra çok iyi bir denetimle devam etmesi gerekiyordu. Bazı özelleştirmeler öyle yapıldı ki, firma sahipleri denetleyen kuruluşlardan daha etkili olamıyorlar bakan ya da cumhurbaşkanı üzerinde. Dolayısıyla bunlar denetlenemiyor, vatandaşa hizmet pahalı ve kötü gidiyor. Bugünkü aklımız olsa tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik. İyi bir denetimle verimli gider dedik ama bu sağlanamadı" yorumunu yaptı.
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