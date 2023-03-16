https://sputniknews.com.tr/20230316/babacan-bugunku-aklimiz-olsa-elektrik-ve-dogalgaz-dagitim-alanlarini-ozellestirmezdik-1068333809.html

Babacan: Bugünkü aklımız olsa, elektrik ve doğalgaz dağıtım alanlarını özelleştirmezdik

Babacan: Bugünkü aklımız olsa, elektrik ve doğalgaz dağıtım alanlarını özelleştirmezdik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini örnek göstererek, "Özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler alanında... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T12:20+0300

2023-03-16T12:20+0300

2023-03-16T12:20+0300

politika

ali babacan

deva partisi

özelleştirme

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de katıldığı “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.Babacan, özelleştirmeyle ilgili olarak, “Elektrik, doğalgaz dağıtım yani özelleştirildikten sonra tekel olan şirketler, o alanlarında özelleştirme doğru olmadı. Özelleştirmeden sonra çok iyi bir denetimle devam etmesi gerekiyordu. Bazı özelleştirmeler öyle yapıldı ki, firma sahipleri denetleyen kuruluşlardan daha etkili olamıyorlar bakan ya da cumhurbaşkanı üzerinde. Dolayısıyla bunlar denetlenemiyor, vatandaşa hizmet pahalı ve kötü gidiyor. Bugünkü aklımız olsa tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik. İyi bir denetimle verimli gider dedik ama bu sağlanamadı" yorumunu yaptı.

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ali babacan, deva partisi, özelleştirme