https://sputniknews.com.tr/20230316/avrupa-merkez-bankasi-faiz-artisini-surdurdu---1068352863.html

2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-16T16:55+0300

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ekonomi

avrupa merkez bankası

faiz

euro bölgesi

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ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.

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avrupa merkez bankası, faiz, euro bölgesi