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https://sputniknews.com.tr/20230316/avrupa-merkez-bankasi-faiz-artisini-surdurdu---1068352863.html
2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:55+0300
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ekonomi
avrupa merkez bankası
faiz
euro bölgesi
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ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.
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avrupa merkez bankası, faiz, euro bölgesi
avrupa merkez bankası, faiz, euro bölgesi

2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

16:55 16.03.2023 (güncellendi: 16:56 16.03.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.
Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.
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