https://sputniknews.com.tr/20230316/avrupa-merkez-bankasi-faiz-artisini-surdurdu---1068352863.html
2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:55+0300
2023-03-16T16:55+0300
2023-03-16T16:56+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası
faiz
euro bölgesi
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ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa merkez bankası, faiz, euro bölgesi
avrupa merkez bankası, faiz, euro bölgesi
2008'den bu yana en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
16:55 16.03.2023 (güncellendi: 16:56 16.03.2023) Abone ol
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.
Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.