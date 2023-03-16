https://sputniknews.com.tr/20230316/aso-genel-sekreteri-cabbar-istanbuldaki-sanayi-tesislerinin-yuzde-90i-risk-altinda--1068336907.html

ASO Genel Sekreteri Cabbar: İstanbul'daki sanayi tesislerinin yüzde 90'ı risk altında

ASO Genel Sekreteri Cabbar: İstanbul'daki sanayi tesislerinin yüzde 90'ı risk altında

Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Cabbar, olası Marmara depremi sonucunda İstanbul’daki sanayi tesislerinin çalışamaz hale gelmesi ile 'kötü sonuçlar’... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T12:54+0300

2023-03-16T12:54+0300

2023-03-16T12:54+0300

ankara'dan haber var

deprem

istanbul depremi

sel felaketi

dere yatağı

merkez bankası

kamu bankası

marmara bölgesi

çadır kent

ankara sanayi odası (aso)

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ASO Genel Sekreteri Cabbar: İstanbul'daki sanayi tesislerinin yüzde 90'ı risk altında Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar ve çevre profesörü Mustafa Öztürk oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar ve çevre profesörü Mustafa Öztürk oldu. Programda, olası Marmara depremine ve sel baskınlarına karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.‘Sanayi tesislerini çalıştırmamız mümkün olmayabilir’Marmara Bölgesi’nde hem ticaret hem de finans yoğunluğunun azaltılması yönünde görüş belirten Cabbar, bunun nedenleri şöyle sıraladı:‘Ankara’nın alt yapısı mevcut’ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul’dan Ankara’ya taşınması önerisini hatırlatan Cabbar, Ankara’nın alt yapısının buna hazır olduğunu dile getirdi. Cabbar, “Gerek Merkez Bankası, gerek kamu bankaları, gerekse bazı özel bankaların genel merkezleri Ankara’daydı. Bunlar sonradan İstanbul’a taşındılar. Dolayısıyla burada bir altyapısı var. Hatta bölge genel müdürlükleri de var. Örneğin Ziraat Bankası’nın merkezi İstanbul’a taşındı ama Ankara’da en azından haftada birkaç gün genel müdür yardımcıları vb. burada devam ediyorlar. Ankara’yı boş bırakmıyorlar. Bu anlamda Ankara’nın bir alt yapısı mevcut. Finans merkezlerinin Ankara’ya taşınması daha kolay” dedi.‘Dere çevreleri yeşil koridora dönüştürülmeli’Dere çevrelerinin ağaçlandırılmasının aşırı yağışların sele dönüşmesine karşı bir önlem olacağını bildiren çevre profesörü Mustafa Öztürk, şunları kaydetti:‘Çadırlar zeminden minimum 20 santimetre yüksekte kurulmalı’Çadır kurulurken hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini sıralayan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

marmara bölgesi

ankara

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Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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