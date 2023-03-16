https://sputniknews.com.tr/20230316/almanyada-kirim-koprusunun-insasinda-kullanilan-malzeme-saglayan-sirkete-para-cezasi-verildi-1068362495.html

Almanya'da Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan malzeme sağlayan şirkete para cezası verildi

Almanya'da Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan malzeme sağlayan şirkete para cezası verildi

Almanya'daki bir şirketin Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan hidrolik kırıcı tedarik ettiği için para cezasına çarptırıldığı bildirildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T20:45+0300

2023-03-16T20:45+0300

2023-03-16T20:45+0300

dünya

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yaptırım

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Almanya’da yayın yapan Stern gazetesinin Kiel kenti savcılığına dayandırarak verdiği habere göre, Kiel Bölge Mahkamesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki bir şirketi Rusya'daki Kırım Köprüsü’nün inşasında kullanılan hidolik kırıcı tedarik ettiği için 1.3 milyon euro para cezasına çarptırdı.Haberde, “Kiel Bölge Mahkemesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki şirket ve temsilcisini Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettikleri için para cezasına çarptırdı” denildi.Mahkemeye göre şirket, 2016-2017 yılları arası dönemde Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Kırım Köprüsü’nün yapımında kullanılan hidrolik kırıcı malzeme sağladı. Karara göre, şirket temsilcisi devlete 18 bin, şirket ise 1.3 milyon euro ödeyecek.

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