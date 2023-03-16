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https://sputniknews.com.tr/20230316/almanyada-kirim-koprusunun-insasinda-kullanilan-malzeme-saglayan-sirkete-para-cezasi-verildi-1068362495.html
Almanya'da Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan malzeme sağlayan şirkete para cezası verildi
Almanya'da Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan malzeme sağlayan şirkete para cezası verildi
Almanya'daki bir şirketin Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan hidrolik kırıcı tedarik ettiği için para cezasına çarptırıldığı bildirildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:45+0300
2023-03-16T20:45+0300
dünya
şirket
kırım köprüsü
rusya
kırım
kırım
ceza
euro
para cezası
yaptırım
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Almanya’da yayın yapan Stern gazetesinin Kiel kenti savcılığına dayandırarak verdiği habere göre, Kiel Bölge Mahkamesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki bir şirketi Rusya'daki Kırım Köprüsü’nün inşasında kullanılan hidolik kırıcı tedarik ettiği için 1.3 milyon euro para cezasına çarptırdı.Haberde, “Kiel Bölge Mahkemesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki şirket ve temsilcisini Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettikleri için para cezasına çarptırdı” denildi.Mahkemeye göre şirket, 2016-2017 yılları arası dönemde Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Kırım Köprüsü’nün yapımında kullanılan hidrolik kırıcı malzeme sağladı. Karara göre, şirket temsilcisi devlete 18 bin, şirket ise 1.3 milyon euro ödeyecek.
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şirket, kırım köprüsü, rusya, kırım, kırım, ceza, euro, para cezası, yaptırım
şirket, kırım köprüsü, rusya, kırım, kırım, ceza, euro, para cezası, yaptırım

Almanya'da Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan malzeme sağlayan şirkete para cezası verildi

20:45 16.03.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Almanya'daki bir şirketin Kırım Köprüsü'nün inşasında kullanılan hidrolik kırıcı tedarik ettiği için para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Almanya’da yayın yapan Stern gazetesinin Kiel kenti savcılığına dayandırarak verdiği habere göre, Kiel Bölge Mahkamesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki bir şirketi Rusya'daki Kırım Köprüsü’nün inşasında kullanılan hidolik kırıcı tedarik ettiği için 1.3 milyon euro para cezasına çarptırdı.
Haberde, “Kiel Bölge Mahkemesi, Schleswig-Holstein eyaletindeki şirket ve temsilcisini Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettikleri için para cezasına çarptırdı” denildi.
Mahkemeye göre şirket, 2016-2017 yılları arası dönemde Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Kırım Köprüsü’nün yapımında kullanılan hidrolik kırıcı malzeme sağladı. Karara göre, şirket temsilcisi devlete 18 bin, şirket ise 1.3 milyon euro ödeyecek.
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