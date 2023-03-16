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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/alman-silah-ureticisi-rheinmetall-ukraynadaki-catisma-sayesinde-rekor-kar-elde-etti-1068367277.html
Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti
Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti
Financial Times, Ukrayna’daki çatışma bağlamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in rekor kar elde ettiğini belirtti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T22:59+0300
2023-03-16T23:00+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
ukrayna krizi
ukrayna
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Alman silah üreticisi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Avrupa’daki savaş, Rheinmetall için yeni bir çağ başlattı” açıklamasında bulundu.Financial Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna’ya Leopard 2 tipi tankların tedarikine dahil edilen Alman şirketi bugün, 2022 faaliyet karının yüzde 27 artarak 754 milyon Euro'ya ulaştığını duyurdu.Şirketin, satışlarının 2023’te en az 7 milyar 400 milyon euro’ya çıkmasını beklediği aktarıldı. Geçen yıl satışlar 6 milyar 400 milyon euro olarak gerçekleşmişti.Daha önce Rheinmetall, yılda 450 bin top mermisi üretmeyi planladığını ve yeni fabrikalar sayesinde bu kapasiteyi 600 bine çıkarmak istediğini açıklamıştı.
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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna
rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti

22:59 16.03.2023 (güncellendi: 23:00 16.03.2023)
© AP Photo / Martin MeissnerRheinmetall
Rheinmetall - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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Financial Times, Ukrayna’daki çatışma bağlamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in rekor kar elde ettiğini belirtti.
Alman silah üreticisi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Avrupa’daki savaş, Rheinmetall için yeni bir çağ başlattı” açıklamasında bulundu.
Financial Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna’ya Leopard 2 tipi tankların tedarikine dahil edilen Alman şirketi bugün, 2022 faaliyet karının yüzde 27 artarak 754 milyon Euro'ya ulaştığını duyurdu.
Şirketin, satışlarının 2023’te en az 7 milyar 400 milyon euro’ya çıkmasını beklediği aktarıldı. Geçen yıl satışlar 6 milyar 400 milyon euro olarak gerçekleşmişti.
Daha önce Rheinmetall, yılda 450 bin top mermisi üretmeyi planladığını ve yeni fabrikalar sayesinde bu kapasiteyi 600 bine çıkarmak istediğini açıklamıştı.
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