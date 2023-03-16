https://sputniknews.com.tr/20230316/alman-silah-ureticisi-rheinmetall-ukraynadaki-catisma-sayesinde-rekor-kar-elde-etti-1068367277.html
Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti
Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti
Financial Times, Ukrayna’daki çatışma bağlamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in rekor kar elde ettiğini belirtti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T22:59+0300
2023-03-16T22:59+0300
2023-03-16T23:00+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
ukrayna krizi
ukrayna
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Alman silah üreticisi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Avrupa’daki savaş, Rheinmetall için yeni bir çağ başlattı” açıklamasında bulundu.Financial Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna’ya Leopard 2 tipi tankların tedarikine dahil edilen Alman şirketi bugün, 2022 faaliyet karının yüzde 27 artarak 754 milyon Euro'ya ulaştığını duyurdu.Şirketin, satışlarının 2023’te en az 7 milyar 400 milyon euro’ya çıkmasını beklediği aktarıldı. Geçen yıl satışlar 6 milyar 400 milyon euro olarak gerçekleşmişti.Daha önce Rheinmetall, yılda 450 bin top mermisi üretmeyi planladığını ve yeni fabrikalar sayesinde bu kapasiteyi 600 bine çıkarmak istediğini açıklamıştı.
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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna
Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’daki çatışma sayesinde rekor kar elde etti
22:59 16.03.2023 (güncellendi: 23:00 16.03.2023) Abone ol
Financial Times, Ukrayna’daki çatışma bağlamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in rekor kar elde ettiğini belirtti.
Alman silah üreticisi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Avrupa’daki savaş, Rheinmetall için yeni bir çağ başlattı” açıklamasında bulundu.
Financial Times
gazetesinin haberine
göre, Ukrayna’ya Leopard 2 tipi tankların tedarikine dahil edilen Alman şirketi bugün, 2022 faaliyet karının yüzde 27 artarak 754 milyon Euro
'ya ulaştığını duyurdu.
Şirketin, satışlarının 2023’te en az 7 milyar 400 milyon euro’ya çıkmasını beklediği aktarıldı. Geçen yıl satışlar 6 milyar 400 milyon euro olarak gerçekleşmişti.
Daha önce Rheinmetall, yılda 450 bin top mermisi üretmeyi planladığını ve yeni fabrikalar sayesinde bu kapasiteyi 600 bine çıkarmak istediğini açıklamıştı.