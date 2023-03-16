https://sputniknews.com.tr/20230316/ak-parti-tbmm-grubu-erdoganin-cumhurbaskani-adayi-olarak-gosterilmesine-iliskin-grup-karari-aldi-1068334101.html
AK Parti TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
AK Parti TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:21+0300
2023-03-16T12:21+0300
2023-03-16T12:22+0300
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recep tayyip erdoğan
AK Parti TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
12:21 16.03.2023 (güncellendi: 12:22 16.03.2023) Abone ol
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.