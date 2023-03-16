https://sputniknews.com.tr/20230316/afad-ve-meteorolojinin-uyardigi-antalyada-saganak-etkisini-gostermeye-basladi-1068326660.html

AFAD ve Meteoroloji'nin uyardığı Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı

AFAD ve Meteoroloji'nin uyardığı Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı

Antalya kent merkezinde sağanak etkili oluyor. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T09:13+0300

2023-03-16T09:13+0300

2023-03-16T09:13+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

antalya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bugün için "kuvvetli ve şiddetli yağış" uyarısı yaptığı kentlerden Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.Yağmura trafikte hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar, güç anlar yaşadı. Bazı yollarda yer yer su birikintileri oluştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü açıklanmıştı.Yetkililer, şiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmaras-malatya-elazig-diyarbakir-sanliurfa-mardin-ve-adiyaman-icin-saganak-uyarisi-1068325851.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, antalya