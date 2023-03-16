https://sputniknews.com.tr/20230316/adiyamanda-depremde-yikilan-sitenin-muteahhidi-tutuklandi-1068360396.html
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:08+0300
2023-03-16T20:08+0300
2023-03-16T20:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
kahramanmaraş
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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adıyaman, deprem, kahramanmaraş
adıyaman, deprem, kahramanmaraş
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
20:08 16.03.2023 (güncellendi: 20:09 16.03.2023) Abone ol
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.