https://sputniknews.com.tr/20230316/adanali-ureticiden-mesaj-var-nisan-ortasinda-sogan-ucuzlayacak-1068371211.html
Adanalı üreticiden mesaj var: 'Nisan ortasında soğan ucuzlayacak'
Adanalı üreticiden mesaj var: 'Nisan ortasında soğan ucuzlayacak'
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:01+0300
2023-03-16T23:01+0300
2023-03-17T01:04+0300
akşam postasi
radyo
soğan
adana
üretici
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Pazar ve marketlerde kilosu 20-25 TL’ye ulaşan soğanın 1 yılda 3 kat pahalanmasının gerekçelerini Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Doğan, “Bir önceki dönemde çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekiyor vatandaş daha pahalıya yiyor. Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek” ifadelerini kullandı.Doğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:"2020 yılında soğanda sıkıntı vardı. Soğan ilk çıktığında para edecekken bakanlık tarafından sınırlar kapatıldı ve sonrasında biz bakanlık ile görüştük en sonunda bize 20 bin ton kota verildi. Bu kotayı verirken aynı zamanda kişi başı 250 ton kota koydular. Bin 500 ton soğan yurtdışına gitti ve soğan yine elimizde kalmış oldu. Çiftçi 2020 yılında soğandan zarar ederken en azından tarladaki masrafını çıkarabilmişti. 2021’de bir umutla soğan ekim alanı artmamasına rağmen soğan ekildi, depolara çok soğan kaldırıldı ve Nisan ayında soğan hasada girerken depolardaki soğan tüketilemedi. Bizim Adana soğanı tarlada kalmış oldu. Bakanlıkla görüştük çiftçi zarar ediyor, çiftçi hangi üründen zarar ediyorsa onlara destek verin, verin ki ayakta kalsın. Vatandaş da bu ürünü pahalıdan yememiş olur demiştik. Soğan tarlada kaldı, çiftçi iflasın eşiğindeyken 2022’de soğan ekim alanları az kaldı. Ekim alanları az kalınca fiyat yükseldi.'2021-22 soğan üreticisi için hüsrandı''Stokçuluk suçlaması haksız'Bir çiftçinin bir üründen zararı ayrıdır, ürünün tarlada kalması daha ayrıdır. O zarar daha büyüktür. Çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekecek, vatandaş daha pahalıya yiyecek. Sonbaharda hasadı yapılan soğanlar depoya konulacak çünkü Adana soğanı Nisan’da çıktığı için o süreye kadar piyasaya peyderpey piyasaya soğan girsin. Stokçuluk suçlamaları doğru değil, depoya soğanı koymazsanız Aralık’tan Şubat’a kadar ne yenilecek? Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek."
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, soğan, adana, üretici
radyo, soğan, adana, üretici
Adanalı üreticiden mesaj var: 'Nisan ortasında soğan ucuzlayacak'
23:01 16.03.2023 (güncellendi: 01:04 17.03.2023) Abone ol
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek” dedi.
Pazar ve marketlerde kilosu 20-25 TL’ye ulaşan soğanın 1 yılda 3 kat pahalanmasının gerekçelerini Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Doğan, “Bir önceki dönemde çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekiyor vatandaş daha pahalıya yiyor. Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek” ifadelerini kullandı.
Doğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
"2020 yılında soğanda sıkıntı vardı. Soğan ilk çıktığında para edecekken bakanlık tarafından sınırlar kapatıldı ve sonrasında biz bakanlık ile görüştük en sonunda bize 20 bin ton kota verildi. Bu kotayı verirken aynı zamanda kişi başı 250 ton kota koydular. Bin 500 ton soğan yurtdışına gitti ve soğan yine elimizde kalmış oldu. Çiftçi 2020 yılında soğandan zarar ederken en azından tarladaki masrafını çıkarabilmişti. 2021’de bir umutla soğan ekim alanı artmamasına rağmen soğan ekildi, depolara çok soğan kaldırıldı ve Nisan ayında soğan hasada girerken depolardaki soğan tüketilemedi. Bizim Adana soğanı tarlada kalmış oldu. Bakanlıkla görüştük çiftçi zarar ediyor, çiftçi hangi üründen zarar ediyorsa onlara destek verin, verin ki ayakta kalsın. Vatandaş da bu ürünü pahalıdan yememiş olur demiştik. Soğan tarlada kaldı, çiftçi iflasın eşiğindeyken 2022’de soğan ekim alanları az kaldı. Ekim alanları az kalınca fiyat yükseldi.
'2021-22 soğan üreticisi için hüsrandı'
Soğanın para etmediği zaman ürün yurtdışına gitmiş olsaydı çiftçinin bir nebze zararı karşılanmış olurdu. 2021 ve 2022 yılı soğan üreticisi için komple zarardı. İki yıl üst üste zarar olunca çiftçi bu zararı kaldıramadı. Adana’da iki yıl üst üste 35 bin dönüm soğan vardı hatta 2021 yılında bu pay çok düşmüştü. 2022 yılında üretim fazlaydı ama fiyatlar kurtarmayınca son ekimde pay azaldı. Üretim azaldı ama yurtdışından da istek geldi ve soğan patatesin fiyatı aldı başını gitti. Ankara’nın depolarında soğanın toptan kilosu 11 TL’yi buluyor. Soğanın halde kilosu 13-14 TL arası. Markette perakende satış fiyatı ise 18-21 TL arası değişiyor.
'Stokçuluk suçlaması haksız'
Bir çiftçinin bir üründen zararı ayrıdır, ürünün tarlada kalması daha ayrıdır. O zarar daha büyüktür. Çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekecek, vatandaş daha pahalıya yiyecek. Sonbaharda hasadı yapılan soğanlar depoya konulacak çünkü Adana soğanı Nisan’da çıktığı için o süreye kadar piyasaya peyderpey piyasaya soğan girsin. Stokçuluk suçlamaları doğru değil, depoya soğanı koymazsanız Aralık’tan Şubat’a kadar ne yenilecek? Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek."