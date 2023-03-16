https://sputniknews.com.tr/20230316/adanali-ureticiden-mesaj-var-nisan-ortasinda-sogan-ucuzlayacak-1068371211.html

Adanalı üreticiden mesaj var: 'Nisan ortasında soğan ucuzlayacak'

Adanalı üreticiden mesaj var: 'Nisan ortasında soğan ucuzlayacak'

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T23:01+0300

2023-03-16T23:01+0300

2023-03-17T01:04+0300

akşam postasi

radyo

soğan

adana

üretici

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Pazar ve marketlerde kilosu 20-25 TL’ye ulaşan soğanın 1 yılda 3 kat pahalanmasının gerekçelerini Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Doğan, “Bir önceki dönemde çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekiyor vatandaş daha pahalıya yiyor. Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek” ifadelerini kullandı.Doğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:"2020 yılında soğanda sıkıntı vardı. Soğan ilk çıktığında para edecekken bakanlık tarafından sınırlar kapatıldı ve sonrasında biz bakanlık ile görüştük en sonunda bize 20 bin ton kota verildi. Bu kotayı verirken aynı zamanda kişi başı 250 ton kota koydular. Bin 500 ton soğan yurtdışına gitti ve soğan yine elimizde kalmış oldu. Çiftçi 2020 yılında soğandan zarar ederken en azından tarladaki masrafını çıkarabilmişti. 2021’de bir umutla soğan ekim alanı artmamasına rağmen soğan ekildi, depolara çok soğan kaldırıldı ve Nisan ayında soğan hasada girerken depolardaki soğan tüketilemedi. Bizim Adana soğanı tarlada kalmış oldu. Bakanlıkla görüştük çiftçi zarar ediyor, çiftçi hangi üründen zarar ediyorsa onlara destek verin, verin ki ayakta kalsın. Vatandaş da bu ürünü pahalıdan yememiş olur demiştik. Soğan tarlada kaldı, çiftçi iflasın eşiğindeyken 2022’de soğan ekim alanları az kaldı. Ekim alanları az kalınca fiyat yükseldi.'2021-22 soğan üreticisi için hüsrandı''Stokçuluk suçlaması haksız'Bir çiftçinin bir üründen zararı ayrıdır, ürünün tarlada kalması daha ayrıdır. O zarar daha büyüktür. Çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekecek, vatandaş daha pahalıya yiyecek. Sonbaharda hasadı yapılan soğanlar depoya konulacak çünkü Adana soğanı Nisan’da çıktığı için o süreye kadar piyasaya peyderpey piyasaya soğan girsin. Stokçuluk suçlamaları doğru değil, depoya soğanı koymazsanız Aralık’tan Şubat’a kadar ne yenilecek? Adana soğanı piyasaya çıktığında fiyatlar aşağıya inecek. Nisan ayından sonra soğan fiyatları eski haline gelecek."

adana

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, soğan, adana, üretici