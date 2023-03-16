https://sputniknews.com.tr/20230316/11-cumhurbaskani-gul-ulkemizi-iyi-yonetirsek-felaket-ortaya-ciktiginda-mucadele-kolay-hale-gelir-1068335979.html

11. Cumhurbaşkanı Gül: Ülkemizi iyi yönetirsek, felaket ortaya çıktığında mücadele kolay hale gelir

11. Cumhurbaşkanı Gül: Ülkemizi iyi yönetirsek, felaket ortaya çıktığında mücadele kolay hale gelir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde "Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve yüksek... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T12:45+0300

2023-03-16T12:45+0300

2023-03-16T12:47+0300

politika

abdullah gül

deprem

önlem

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Marmara Grubu Vakfınca Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin son gününde konuşan Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Depremin etkilediği tüm şehirleri gezdiğini ve tarifi mümkün olmayan bir yıkımla karşılaştığını belirten Gül, şöyle devam etti:Gül, deprem sonrasında sivil toplum kuruluşlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, Türk halkının dayanışmasının da dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Dünyanın birçok ülkesinden yardım için Türkiye'ye gelen ekiplere de teşekkür eden Gül, bu yardımların asla unutulmayacağını söyledi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

abdullah gül, deprem, önlem