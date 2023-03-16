https://sputniknews.com.tr/20230316/11-cumhurbaskani-gul-ulkemizi-iyi-yonetirsek-felaket-ortaya-ciktiginda-mucadele-kolay-hale-gelir-1068335979.html
11. Cumhurbaşkanı Gül: Ülkemizi iyi yönetirsek, felaket ortaya çıktığında mücadele kolay hale gelir
11. Cumhurbaşkanı Gül: Ülkemizi iyi yönetirsek, felaket ortaya çıktığında mücadele kolay hale gelir
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde "Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve yüksek... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T12:45+0300
2023-03-16T12:45+0300
2023-03-16T12:47+0300
politika
abdullah gül
deprem
önlem
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Marmara Grubu Vakfınca Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin son gününde konuşan Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Depremin etkilediği tüm şehirleri gezdiğini ve tarifi mümkün olmayan bir yıkımla karşılaştığını belirten Gül, şöyle devam etti:Gül, deprem sonrasında sivil toplum kuruluşlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, Türk halkının dayanışmasının da dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Dünyanın birçok ülkesinden yardım için Türkiye'ye gelen ekiplere de teşekkür eden Gül, bu yardımların asla unutulmayacağını söyledi.
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abdullah gül, deprem, önlem
abdullah gül, deprem, önlem
11. Cumhurbaşkanı Gül: Ülkemizi iyi yönetirsek, felaket ortaya çıktığında mücadele kolay hale gelir
12:45 16.03.2023 (güncellendi: 12:47 16.03.2023) Abone ol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde "Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve yüksek standartları uygular ve uygulandığını kontrol edersek, gerektiğinde cezalar verirsek, felaketler ortaya çıktığında mücadele daha kolay hale gelir" ifadelerini kullandı.
Marmara Grubu Vakfınca Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin son gününde konuşan Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Depremin etkilediği tüm şehirleri gezdiğini ve tarifi mümkün olmayan bir yıkımla karşılaştığını belirten Gül, şöyle devam etti:
"Ülkelerimizi hazırlıklı yapmamız gerektiğini görmüş olduk. Hem felaketler öncesinde hem de sonrasında önemli ama öncesi daha önemli çünkü yıkımla karşılaşmayalım. Bu acıyı minimize etmek için hazırlanmak gerekiyor. Şehirlerimizi düzgün yerlere ve binalarımızı iyi yapmak gibi şartlar gerekiyor. Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve yüksek standartları uygular ve uygulandığını kontrol edersek, gerektiğinde cezalar verirsek, felaketler ortaya çıktığında mücadele daha kolay hale gelir."
Gül, deprem sonrasında sivil toplum kuruluşlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, Türk halkının dayanışmasının da dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Dünyanın birçok ülkesinden yardım için Türkiye'ye gelen ekiplere de teşekkür eden Gül, bu yardımların asla unutulmayacağını söyledi.