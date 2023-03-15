https://sputniknews.com.tr/20230315/zlatan-ibrahimovic-41-yasinda-isvec-milli-takimina-cagrildi-1068307399.html

Zlatan İbrahimovic, 41 yaşında İsveç Milli Takımı'na çağrıldı

Zlatan İbrahimovic, 41 yaşında İsveç Milli Takımı'na çağrıldı

Milan'ın yıldız golcüsü 41 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, İsveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T19:08+0300

2023-03-15T19:08+0300

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zlatan ibrahimovic

spor

isveç

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İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, uzun süren sakatlık süreci sonrasında İbrahimovic'i, Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna aldı.İbrahimovic, milli takımdaki son maçını, geçen yıl Dünya Kupası elemeleri play-off maçında Polonya'ya karşı mağlup oldukları karşılaşmada oynadı.İtalya Serie A'da Milan forması giyen İbrahimovic, 9 aylık sakatlığının ardından ilk kez geçen ay yeşil sahalara geri döndü. Böylece, İbrahimovic "Serie A'da üç puanlık sistemin uygulandığı dönem içinde forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.

isveç

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zlatan ibrahimovic, isveç