Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230315/yunanistanda-tren-seferleri-22-marttan-itibaren-kademeli-olarak-yeniden-baslayacak-1068262313.html
Yunanistan’da tren seferleri 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak
Yunanistan’da tren seferleri 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak
Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis, Yunanistan’daki tren faciasının ardından durdurulan tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:39+0300
2023-03-15T00:39+0300
dünya
yunanistan
tren
kaza
ulaşım
sefer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068262484_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_710c16c4f93cf7775ce0d5111ef49d82.jpg
Yunanistan’da 1 Mart’taki tren kazasının ardından durdurulan tren seferlerinin yeniden başlayacağı açıklandı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis yaptığı açıklamada, tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını bildirdi.Ülkenin 2 bin 500 kilometrelik demiryolu ağının en işlek noktası olan Atina-Selanik güzergahında yolcu ve yük taşımacılığının 22 Mart'ta yeniden faaliyete geçeceğini aktaran Gerapetritis, geri kalan bölgelerde ise yolcu trenlerinin 1 Nisan'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.Gerapetritis ayrıca, demiryolu hizmetleri için daha fazla personelin işe alınacağını duyurdu.Kazada 57 kişi ölmüştüAtina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 1 Mart'ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, insan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkmış ve eski Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/yunanistandaki-tren-kazasina-iliskin-yeni-gelisme-istasyon-gorevlileri-o-gece-sarhostu-1068224288.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068262484_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_0c0462fb7c3b383d19577fa8aebb3493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, tren, kaza, ulaşım, sefer
yunanistan, tren, kaza, ulaşım, sefer

Yunanistan’da tren seferleri 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak

00:39 15.03.2023
© EPA / ORESTIS PANAGIOTOUYunanistan - Tren İstasyonu
Yunanistan - Tren İstasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© EPA / ORESTIS PANAGIOTOU
Abone olTelegram
Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis, Yunanistan’daki tren faciasının ardından durdurulan tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını açıkladı.
Yunanistan’da 1 Mart’taki tren kazasının ardından durdurulan tren seferlerinin yeniden başlayacağı açıklandı.
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis yaptığı açıklamada, tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını bildirdi.
Ülkenin 2 bin 500 kilometrelik demiryolu ağının en işlek noktası olan Atina-Selanik güzergahında yolcu ve yük taşımacılığının 22 Mart'ta yeniden faaliyete geçeceğini aktaran Gerapetritis, geri kalan bölgelerde ise yolcu trenlerinin 1 Nisan'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
Gerapetritis ayrıca, demiryolu hizmetleri için daha fazla personelin işe alınacağını duyurdu.

Kazada 57 kişi ölmüştü

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 1 Mart'ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı.
Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.
57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, insan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkmış ve eski Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'
Dün, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала