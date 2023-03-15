https://sputniknews.com.tr/20230315/yunanistanda-tren-seferleri-22-marttan-itibaren-kademeli-olarak-yeniden-baslayacak-1068262313.html

Yunanistan’da tren seferleri 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak

Yunanistan’da tren seferleri 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis, Yunanistan’daki tren faciasının ardından durdurulan tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T00:39+0300

2023-03-15T00:39+0300

2023-03-15T00:39+0300

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Yunanistan’da 1 Mart’taki tren kazasının ardından durdurulan tren seferlerinin yeniden başlayacağı açıklandı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı George Gerapetritis yaptığı açıklamada, tren seferlerinin 22 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını bildirdi.Ülkenin 2 bin 500 kilometrelik demiryolu ağının en işlek noktası olan Atina-Selanik güzergahında yolcu ve yük taşımacılığının 22 Mart'ta yeniden faaliyete geçeceğini aktaran Gerapetritis, geri kalan bölgelerde ise yolcu trenlerinin 1 Nisan'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.Gerapetritis ayrıca, demiryolu hizmetleri için daha fazla personelin işe alınacağını duyurdu.Kazada 57 kişi ölmüştüAtina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 1 Mart'ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, insan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkmış ve eski Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230314/yunanistandaki-tren-kazasina-iliskin-yeni-gelisme-istasyon-gorevlileri-o-gece-sarhostu-1068224288.html

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