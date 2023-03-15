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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/yikilan-sitenin-muteahhidi-irana-gitmeye-calisirken-yakalandi-1068270296.html
Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı
Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı
Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmeye çalışırken... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T09:29+0300
2023-03-15T09:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
bina
müteahhit
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi S.T, dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-sorusturmalarinda-tutuklu-sayisi-279a-yukseldi-1068240347.html
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adıyaman, bina, müteahhit
adıyaman, bina, müteahhit

Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı

09:29 15.03.2023
© İHAMalatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü
Malatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA
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Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmeye çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi S.T, dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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