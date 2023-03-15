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https://sputniknews.com.tr/20230315/yapi-laboratuvarlarina-yonelik-yonetmelikte-degisiklik-numuneler-taze-beton-ve-celikten-alinacak-1068269909.html
Yapı laboratuvarlarına yönelik yönetmelikte değişiklik: Numuneler taze beton ve çelikten alınacak
Yapı laboratuvarlarına yönelik yönetmelikte değişiklik: Numuneler taze beton ve çelikten alınacak
Deprem felaketi sonrası gözler yapı malzemelerine çevrilmişken, bu ürünlerin incelendiği laboratuvarlara yönelik yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T09:08+0300
2023-03-15T09:08+0300
türkiye
deprem
yapı denetim
laboratuvar
yönetmelik
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Deprem felaketi sonrası gözler yapı malzemelerine çevrilmişken, bu ürünlerin incelendiği laboratuvarlara yönelik yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, kalite kontrolü için taze betondan ve betonarme çeliğinden numune alınacak. Laboratuvarlar, taşeron işletmelerden deney hizmeti kullanamayacak.Deney kapsamı genişletildiYapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapsamında; taze betondan numune alınması, taşınması, basınç deneyinin yapılması, sertleşmiş betondan yerinde numune alınması ve deneyinin yapılması, betonarme çeliğinden numune alınması ve çekme deneyinin yapılması da yer alacak.En az bir jeoloji mühendisi zorunluluğu getirildiYapı malzemesi laboratuvarlarında kalite kontrolü için başta beton olmak üzere, kalite kontrolü deneyleri konusunda en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi ile en az iki deney yapan eleman istihdam edilecek. Zemin deneyleri konusunda, en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile en az iki deney yapan eleman zorunlu olmak üzere denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi çalıştırılacak.Laboratuvarlar taşeron laboratuvardan deney hizmeti alamayacakLaboratuvarların kapsamında kimyasal deneylerin bulunması halinde, en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip kimya mühendisi yer alacak. Laboratuvarda kalite yöneticisi bulundurmak zorunlu olacak. Kalite yöneticisi olarak bünyesindeki laboratuvar denetçi mühendisi veya deney yapan elemanı görevlendirilebileceği gibi, ayrıca bir kalite yöneticisi de istihdam edebilecek. Laboratuvarlar, iş yoğunluğu gerekçesiyle, taşeron laboratuvardan deney hizmeti alamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230309/yapi-denetim-kuruluslarina-yonelik-yeni-duzenleme-resmi-gazetede-1068050702.html
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deprem, yapı denetim, laboratuvar, yönetmelik
deprem, yapı denetim, laboratuvar, yönetmelik

Yapı laboratuvarlarına yönelik yönetmelikte değişiklik: Numuneler taze beton ve çelikten alınacak

09:08 15.03.2023
© Sputnikİnşaat işçileri
İnşaat işçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik
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Deprem felaketi sonrası gözler yapı malzemelerine çevrilmişken, bu ürünlerin incelendiği laboratuvarlara yönelik yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, kalite kontrolü için taze betondan ve betonarme çeliğinden numune alınacak. Laboratuvarlar, taşeron işletmelerden deney hizmeti kullanamayacak.
Deprem felaketi sonrası gözler yapı malzemelerine çevrilmişken, bu ürünlerin incelendiği laboratuvarlara yönelik yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, kalite kontrolü için taze betondan ve betonarme çeliğinden numune alınacak. Laboratuvarlar, taşeron işletmelerden deney hizmeti kullanamayacak.

Deney kapsamı genişletildi

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapsamında; taze betondan numune alınması, taşınması, basınç deneyinin yapılması, sertleşmiş betondan yerinde numune alınması ve deneyinin yapılması, betonarme çeliğinden numune alınması ve çekme deneyinin yapılması da yer alacak.

En az bir jeoloji mühendisi zorunluluğu getirildi

Yapı malzemesi laboratuvarlarında kalite kontrolü için başta beton olmak üzere, kalite kontrolü deneyleri konusunda en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi ile en az iki deney yapan eleman istihdam edilecek. Zemin deneyleri konusunda, en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile en az iki deney yapan eleman zorunlu olmak üzere denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi çalıştırılacak.

Laboratuvarlar taşeron laboratuvardan deney hizmeti alamayacak

Laboratuvarların kapsamında kimyasal deneylerin bulunması halinde, en az iki yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip kimya mühendisi yer alacak. Laboratuvarda kalite yöneticisi bulundurmak zorunlu olacak. Kalite yöneticisi olarak bünyesindeki laboratuvar denetçi mühendisi veya deney yapan elemanı görevlendirilebileceği gibi, ayrıca bir kalite yöneticisi de istihdam edebilecek. Laboratuvarlar, iş yoğunluğu gerekçesiyle, taşeron laboratuvardan deney hizmeti alamayacak.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
TÜRKİYE
Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
9 Mart, 20:06
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