https://sputniknews.com.tr/20230315/yaklasik-3-saat-suren-putin-esad-gorusmesi-sona-erdi-1068312050.html
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Esad görüşmesi sona erdi
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Esad görüşmesi sona erdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Suriyeli mevkidaşı Esad arasındaki görüşmenin sona erdiğini belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:04+0300
2023-03-15T21:04+0300
2023-03-15T21:12+0300
beşar esad
vladimir putin
dünya
görüşme
suriye
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık 3 saat süren görüşmenin sona erdiğini söyledi.Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet, 30 dakika önce sona erdi” yanıtını verdi.Putin ve Esad arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme başlarken saatler 17’yi geçiyordu.Görüşmeler önce heyetler düzeyinde, sonra da liderler arasında yüz yüze olmak üzere iki formatta yapıldı.
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beşar esad, vladimir putin, görüşme, suriye, rusya
beşar esad, vladimir putin, görüşme, suriye, rusya
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Esad görüşmesi sona erdi
21:04 15.03.2023 (güncellendi: 21:12 15.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Suriyeli mevkidaşı Esad arasındaki görüşmenin sona erdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık 3 saat süren görüşmenin sona erdiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet, 30 dakika önce sona erdi” yanıtını verdi.
Putin ve Esad arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme başlarken saatler 17’yi geçiyordu.
Görüşmeler önce heyetler düzeyinde, sonra da liderler arasında yüz yüze olmak üzere iki formatta yapıldı.