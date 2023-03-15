https://sputniknews.com.tr/20230315/yaklasik-3-saat-suren-putin-esad-gorusmesi-sona-erdi-1068312050.html

Yaklaşık 3 saat süren Putin-Esad görüşmesi sona erdi

Yaklaşık 3 saat süren Putin-Esad görüşmesi sona erdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Suriyeli mevkidaşı Esad arasındaki görüşmenin sona erdiğini belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T21:04+0300

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beşar esad

vladimir putin

dünya

görüşme

suriye

rusya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık 3 saat süren görüşmenin sona erdiğini söyledi.Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet, 30 dakika önce sona erdi” yanıtını verdi.Putin ve Esad arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme başlarken saatler 17’yi geçiyordu.Görüşmeler önce heyetler düzeyinde, sonra da liderler arasında yüz yüze olmak üzere iki formatta yapıldı.

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beşar esad, vladimir putin, görüşme, suriye, rusya